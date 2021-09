CDU en SPD claimen allebei de hoofdrol na spannende Duitse verkiezingen

Overtuigd juichen of hartgrondig balen, de Duitse kiezers wisten gisteravond nog lange tijd niet waar ze aan toe waren. Want alsof de slotfase van de campagne al niet spannend genoeg geweest was lieten de exitpolls niet meteen een overtuigende winnaar zien. Volgens de ZDF kreeg de SPD 26 procent van de stemmen, de CDU/CSU 24,5 procent. Bij andere exitpolls was het verschil nog kleiner.

De hoofdrolspelers in de verkiezingsthriller lieten zich weinig gelegen aan de minieme verschillen. De leiders van zowel de SPD als de CDU/CSU die nek-aan-nek stonden lieten al snel weten het voortouw te nemen bij het vormen van een regering.



Beiden deden dat op hun eigen kenmerkende manier. Olaf Scholz, kandidaat-kanselier van de SPD, hield zoals altijd zijn emoties onder controle toen zijn supporters hem zwaaiend met vlaggen luidkeels toejuichten in het SPD-partijkantoor in Berlijn. “Natuurlijk ben ik blij met de verkiezingsuitslag”, zei hij. Scholz benadrukte dat hij de regering wil vormen en bondskanselier wil worden en zei zich constructief op te stellen.

Beeld Louman & Friso

Laschet trekt een grote broek aan

De sociaaldemocraten vinden dat ze een duidelijk mandaat hebben om te regeren. Wat de einduitslag uiteindelijk ook wordt, duidelijk is wel dat de SPD zich afgelopen maanden heeft teruggeknokt. Tegen alle verwachting in nam de partij onder Scholz flink in populariteit toe; vier jaar geleden kreeg de SPD nog maar 21 procent van de stemmen.

Bij de CDU/CSU heeft juist een tegengestelde beweging plaatsgevonden. De partij is afgestevend op een historisch verlies. In 2017 kon ze nog op 33 procent van de stemmen kon rekenen. Op het CDU-partijkantoor was de stemming dan ook een stuk minder uitgelaten. Niettemin toonde Armin Laschet zich strijdlustig en trok een grote broek aan. Nog voordat Scholz had gesproken, liet hij weten een regering te willen vormen. Ook als de CDU/CSU uiteindelijk niet de grootste wordt, is dat mogelijk, suggereerde hij. “Niet altijd heeft de partij met de meeste stemmen een regering gevormd.”

Iets van opluchting zal Laschet zeker ook gevoeld hebben. Een paar dagen geleden liep zijn partij in de peilingen nog duidelijk achter op de SPD. Bondskanselier Angela Merkel die zich had voorgenomen zich niet te mengen in de campagne moest er in de eindspurt alsnog aan te pas komen. Afgelopen dagen vergezelde ze Laschet bij campagnebijeenkomsten. “Om Duitsland stabiel te houden moet Armin Laschet bondskanselier worden en CDU/CSU de sterkste fractie,” probeerde ze de twijfelaars over de streep te trekken.

Struikelend naar de finish

Het gaf Laschet wellicht een duwtje in de rug richting finish die hij al struikelend bereikte. Dat zijn eigen stembiljet bijna ongeldig werd verklaard omdat hij het verkeerd om gevouwen had en iedereen kon zien welk vlakje hij had ingekleurd, was misschien wel tekenend voor het geblunder tijdens zijn campagne.

Ook al was gisteravond nog onduidelijk welke partij uiteindelijk mag beginnen met een coalitiepoging, de kans dat de SPD en de CDU/CSU net als afgelopen acht jaar weer samen gaan regeren is klein. Beide partijen lieten van te voren al weten geen trek te hebben in weer zo’n samenwerking. Een coalitie van drie partijen ligt voor het eerst in decennia daarom voor de hand.

En dus zullen de kleinere partijen de komende tijd de aandacht opeisen. De ogen zullen vooral op Annalena Baerbock van de Groenen en Christian Lindner, voorman van de liberale FDP, gericht zijn. De Groenen kregen volgens de exitpoll 13,9 procent van de stemmen, een behoorlijke stijging in vergelijking met de 8,9 procent in 2017. En ook de liberale FDP deed het goed en haalde volgens de exitpoll 11,7 procent van de stemmen. Beide zijn gretig om te regeren en zijn zich bewust van hun sleutelpositie; zij zullen hun huid duur verkopen.

Nog voordat duidelijk werd wie het initiatief mocht nemen, gonsde het in Berlijn al van de speculaties over mogelijke coalities met bijnamen die refereren aan de kleuren van de betreffende partijen. Wordt het een stoplicht-coalitie of toch Jamaica? In alle chaos en verwarring staat een ding in elk geval wel vast. De AFD, die volgens de peiling goed is voor 10,5 procent van de stemmen, zal niet in een regering komen. Dat hebben alle andere partijen uitgesloten. In elk geval een ding waar ze zeker over zijn.

