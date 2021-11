CDA'er Esther de Lange wordt niet de nieuwe voorzitter van het europarlement

Ze moet binnen de EVP haar Maltese partijgenoot Roberta Metsola voor laten gaan, hebben de christendemocraten in het EU-parlement besloten.

De Lange streed met twee andere leden van de christendemocratische EVP om de voordracht van deze fractie. Als ze die had bemachtigd, had ze grote kans gemaakt op de voorzittershamer. De christendemocraten spraken in 2019 met de sociaaldemocraten en liberalen af dat ze begin volgend jaar een nieuwe parlementsvoorzitter zouden mogen leveren, al lijken die eersten er inmiddels anders over te denken.

De 46-jarige De Lange gold als belangrijke kanshebber. Ze loopt al meer dan twintig jaar mee in Brussel en is opgeklommen tot vicevoorzitter van de EVP-fractie. Maar in Metsola, vicevoorzitter van het parlement, trof ze een rivaal van formaat.

Het Europees Parlement heeft tot dusver één keer een Nederlandse voorzitter gehad. De PvdA’er Piet Dankert, die tot 1984 de voorzittershamer hanteerde.

Lees ook:

Het Europees Parlement moet weer een vrouw als voorzitter, en Esther de Lange is kandidaat

EU-correspondent Romana Abels schatte de kansen voor Esther de Lange al niet groot in.Waarom dat was, leest u hier.