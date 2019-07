Catharine Deneuve: de Franse film staat er beroerd voor

Ooit hoorde de Franse cinema tot het absolute summum van cultuur, maar die tijd is al even geweest. Alleen het idee dat de Fransen goed zijn in films maken zit nog in ieders hoofd, zonder veel bewijs in de werkelijkheid. Nu heeft president Macron iemand aan het hoofd gesteld van het belangrijkste subsidie-instituut, die minder slechte films wil maken.

Sinds deze week heeft Dominique Boutonnat de leiding over het Franse filmfonds, het ‘National Cinema Centre’. Dat is het instituut dat jaarlijks 500 miljoen euro per jaar uitgeeft aan honderden rolprenten. Boutonnat wordt door filmproducten gevreesd, nadat hij afgelopen voorjaar in een rapport liet weten dat Frankrijk wordt overspoeld door gesubsidieerde semi-intellectuele pulp.

Vriend van Macron

De filmindustrie reageerde woedend, ook omdat Boutonnat een vriend van Macron is. Hij zou zijn nieuwe baan te danken hebben aan een gulle partijgift. Dat moge zo zijn, maar hij staat niet alleen met zijn kritiek. Nota bene Catherine Deneuve staat aan zijn kant, ook al heeft ze veel van haar werk te danken aan de actieve Franse productie-industrie. “Frankrijk maakt te veel en te slechte films”, zei de grande dame van de Franse cinema.

Het was een opmerking die de filmindustrie heeft moeten zien aankomen, wetend dat film na film voor lege zalen wordt afgespeeld, dat het aantal Franse inzendingen voor internationale prijzen al jaren minimaal is en er slechts een handjevol Franse films per jaar aan het buitenland wordt verkocht.

Subsidie binnenhalen

Het subsidiesysteem in Frankrijk is dermate gunstig, dat er in 2018 bijna 200 Franse films werden gemaakt, waarvan er slechts twee uit de kosten kwamen. De rest werd gemaakt, was kort in roulatie, en verdween daarna naar de wereld van de dvd’s. Ook de krant Le Monde luidde de alarmbel: “Filmproducenten besteden meer tijd aan het binnenhalen van subsidie dan aan het verbeteren van hun scenario’s.”

Catherine Deneuve maakte haar opmerking eind april bij de première van ‘L’Adieu à la nuit’, een film van André Techiné. Daarin speelt de actrice, inmiddels 75 jaar, de grootmoeder van een moslimbekeerling. “Menig film die in de bioscoop draait zou daar niet te zien moeten zijn. De filmbezoeker verdrinkt in de overvloed.” Daarmee bedoelde Deneuve natuurlijk niet de film waarin ze speelde.

Britse markt

Maar ook op die film kwam kritiek. “Als je een film gaat vertonen met Catherine Deneuve erin, dan weet menigeen niet wie ze is”, zei Clare Binns, programmadirecteur van het Britse Picturehouse Central in The Telegraph. Binns is gestopt met het verwerven van Franse films voor de Britse markt, terwijl ze vroeger juist dacht: ‘Frans, dus goed.’ “Datzelfde geldt voor films met Gérard Depardieu.”

