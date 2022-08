Cateraar, huurlingenbaas, oppertrol en zetbaas van Poetin: Jevgeni Prigozjin (61) is het allemaal

De geruchten over de dood van Jevgeni Viktorovitsj Prigozjin zijn vermoedelijk voorbarig. Volgens berichten op sociale media was hij zondag slachtoffer van een Oekraïense aanval op een hoofdkwartier van zijn huurlingenorganisatie, Wagner.

Die aanval was hoe dan ook opzienbarend. Het begon met een foto die een journalist van nota bene de Russische staats-tv op zijn Telegram-account zette. Daarop poseerden Russische huurlingen voor hun hoofdkwartier in Popasna, in de bezette Oekraïense provincie Loegansk. ‘Mironovskajastraat 12’ meldde het straatnaambordje in de hoek van de foto.

Getuigenissen van Russische gedetineerden

Het Oekraïense leger schoot er vervolgens een Himarsraket op af. Daarbij vielen doden, maar vermoedelijk zat Prigozjin daar niet bij. Dinsdag doken er foto’s op waarop hij de puinhoop van het gebouw inspecteert.

Zelf heeft Prigozjin (61) steeds ontkend dat hij betrokken is bij de Wagnergroep of de oorlog in Oekraïne. Maar volgens westerse inlichtingendiensten staan die feiten buiten kijf. Sterker: op diverse Russische oppositieplatforms staan getuigenissen van Russische gedetineerden, die beschrijven hoe Prigozjin hoogstpersoonlijk in diverse gevangenissen veroordeelden heeft gerekruteerd voor dienst in Oekraïne, in ruil voor een degelijk salaris en kwijtschelding van straf.

Crimineel verleden

Volgens een gevangene memoreerde Prigozjin daarbij ook zijn eigen criminele verleden. In 1981 kreeg hij twaalf jaar cel voor roofovervallen en fraude. Na zijn vrijlating zette hij in Sint-Petersburg een hotdogketen op. Daarop bouwde hij een zakenimperium van supermarkten, een casino, chique restaurants en een cateringbedrijf dat het Russische leger bedient, en ook het Kremlin − vandaar zijn bijnaam ‘chefkok van Poetin’. Op een foto uit 2001 bedient hij de Russische president en diens Franse collega Jacques Chirac op een staatsbanket.

In Prigozjins zakenportefeuille zit volgens de Amerikaanse justitie ook de Petersburgse internet-trollenfabriek die op grote schaal nepnieuws verspreidde om Donald Trump in 2016 het presidentschap te bezorgen. Prigozjin, eigenaar van een superjacht en drie privévliegtuigen, kreeg de afgelopen jaren vanwege die politieke inmenging steeds meer sancties opgelegd. Ook de schendingen van mensenrechten die Wagner begaat in diverse Afrikaanse landen, en hun huidige rol in Oekraïne, leidden tot sancties.

Prigozjins bedrijven zijn een dekmantel voor activiteiten van het Kremlin die onder de pet moeten blijven. Toch waren volgens de Oekraïense nieuwssite Meduza de betrekkingen tussen Prigozjin en Poetin de afgelopen tijd bekoeld, omdat Prigozjin ruzie maakte met de Petersburgse gouverneur die een beschermeling van Poetin is. Maar dankzij Prigozjins verdiensten voor de oorlog in Oekraïne zou Poetin hem weer in zijn ‘inner circle’ hebben opgenomen.

