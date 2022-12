Catastrofe dreigt in Texas: ook bij -8 waden migranten door de rivier om de VS binnen te komen

In El Paso, aan de Amerikaans-Mexicaanse grens in Texas, duikt de temperatuur doorgaans niet onder het vriespunt. Op vrijdagavond was het er -8, op hetzelfde moment dat de stad te kampen heeft met een migratiegolf vanaf Mexico die door lokale hulpverleners ‘historisch’ wordt genoemd. “We helpen zoveel mensen als we kunnen, maar met de hoeveelheid migranten die we nu zien voelt het als spugen in de oceaan. We hebben nog nooit eerder zoiets gezien”, zegt directeur Blake Barrow van christelijke nonprofit Rescue Mission of El Paso. Hij hoest in de telefoon en verontschuldigt zich. “Pardon, ik werk mezelf al dood en nu ben ik ook nog verkouden.”

Meer dan tweeduizend migranten per dag steken momenteel de grens over naar de VS, bevestigt Barrow, en de stad biedt biedt op tenminste één locatie haastig opgezette noodopvang aan voor duizend mensen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het er ‘veilig en warm’, met ‘televisie en speelgoed voor kinderen’. Ook is er tijdelijk een beperkt aantal hotelbedden beschikbaar gesteld. Maar niet iedereen kan in de stads- en staatsopvang terecht: alleen mensen die officieel asiel hebben aangevraagd krijgen hulp of onderdak van de overheid.

Steeds meer illegale migranten

Zij die zonder zich te melden illegaal de grens zijn overgestoken, vaak omdat ze verhalen kennen van mensen die werden teruggestuurd of zelf al meerdere keren terug naar Mexico zijn gebracht, hebben pech. Voor hen zijn kerken en nonprofits zoals de organisatie van Barrow de enige andere optie. “Onze opvang met 190 bedden was van het ene op het andere moment vol”, zegt hij. Dinsdag werd op stel en sprong een nieuwe opvanglocatie geopend. “De eerste avond sliepen er 158 mensen, de dag erop 178. En de aantallen blijven stijgen.”

Het onverwachte winterweer kan van een crisis een catastrofe maken. In de gehele VS vielen als gevolg de extreme kou de afgelopen dagen al twaalf doden waaronder twee daklozen in Kentucky en Texas. In die laatste staat kwamen in februari vorig jaar nog honderden mensen om het leven tijdens winterstorm Uri, waarvan de impact vooraf was onderschat.

Migranten overnachten op straat, ondanks de koude temperaturen. Beeld REUTERS

‘Maak de oversteek niet’

Desondanks zijn er ook dit jaar weer mensen die denken dat ze buiten kunnen blijven liggen en migranten die de kou negeren en vanuit Mexico door de Rio Grande waden, in de hoop de VS te bereiken. Levensgevaarlijk, zegt de Amerikaanse grenspolitie CPB, die in een videoboodschap dringend oproept om de oversteek niet te maken. “Waag niet je eigen leven en dat van hen die je lief hebt door nu rivier of de woestijn te doorkruisen. Blijf thuis of zoek onderdak.”

Die oproepen hebben vooralsnog geen effect, vertelt John Martin van het Opportunity Center for the Homeless in El Paso, dat zowel maaltijden als bedden beschikbaar stelt. Zijn opvangcentra draaien momenteel op dubbele capaciteit en eigenlijk is er geen plek meer. “Er liggen mensen in onze vergaderzaal en op de gang. Elk stukje vloer wordt benut.” Op een van de locaties is het eten bijna op. “We serveren alleen nog rijst en bonen en hopen op meer donaties.”

Martin probeert de gemeente er ondertussen van te overtuigen om ook mensen zonder asielpapieren onderdak te verschaffen, zegt hij vastberaden, al is het maar de komende dagen. “De gemeente rijdt rond om mensen van de straat te plukken. Dus ik denk dat ze begrijpen hoe urgent de situatie is.”

Migranten zoeken de warmte op in een stilstaande bus. Beeld REUTERS