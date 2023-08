Catalaanse separatisten spelen sleutelrol in Spaanse formatie

Opnieuw staan de Catalanen in de schijnwerpers in Spanje. Nu de verkiezingen van eind juli niet tot de heldere overwinning van rechts hebben geleid die werd voorzien, zijn de Catalaanse separatisten opeens de beslissende factor geworden. Met hun stem kunnen zij de formatie over links of rechts laten gaan, of laten klappen. Dat geeft hen de macht om een stevig eisenpakket op tafel te leggen.

Deze donderdag moet volgens de Spaanse wet de verkiezingswinst via een stemming verzilverd worden, waarbij de nieuwe regeringsleider 176 van de 350 zetels achter zich moet krijgen. Met de uitslag van de verkiezingen lijkt dit linksom of rechtsom praktisch onmogelijk te zijn. Als dat niet lukt, wordt er binnen 48 uur opnieuw gestemd. Bij die stemming hoeft er alleen nog een zogeheten ‘simpele meerderheid’ worden behaald: meer ja-stemmen dan nee-stemmen.

Als de Catalaanse partij Junts per Catalunya zich dan met hun zeven zetels van stemming onthouden, dan heeft rechts meer stemmen dan links en wordt er over rechts een minderheidsregering gevormd. Als de Catalanen voor links stemmen, dan is daar een meerderheid. Als ze ‘nee’ blijven stemmen, dan worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De eisen liggen voor de hand

Dus alle ogen zijn gericht op Junts. Hun zeven stemmen zullen niet gratis komen, want Junts, dat is de partij van de Catalaanse ex-regiopresident Carles Puigdemont, die al jaren in ballingschap in België verblijft. De Spaanse justitie wil hem in de rechtbank voor zijn rol bij het verboden referendum over onafhankelijkheid van Catalonië in 2017. De eisen liggen dan ook voor de hand: gratie voor Puigdemont, een gunstiger budget voor Catalonië, en een erkend referendum over onafhankelijkheid.

De vraag is hoeveel water Junts bereid is bij de wijn te doen. Het enige dat ze publiek hebben gemaakt is dat ze bereid zijn rechts te laten winnen als ze hun zin niet krijgen. “Onderhandelingen ingaan via publieke statements is geen optie voor ons”, schreef Puigdemont begin deze week op X, voorheen Twitter, over de stilte die rondom de partij heerst. De Catalanen moeten volgens hem ‘geduld en volharding’ tonen.

Nu of nooit voor Catalonië

Maar kunnen de hard line-separatisten dat geduld nog wel opbrengen? Er is al jarenlang een mesa de diálogo (onderhandelingstafel) geweest over de onafhankelijkheidswens van Catalonië – het was de voorwaarde voor de Catalaanse partijen om de huidige minderheidsregering te steunen, bij de vorige formatie. Maar die mesa heeft naar de smaak van veel hardliners tot te weinig concrete resultaten geleid. Daardoor verliezen Puigdemont en andere Catalaanse leiders die bij het referendum van 2017 betrokken waren steun onder separatisten, die niet meer geloven dat zij nog iets voor elkaar krijgen.

Het is dan ook nu of nooit voor de Catalaanse separatisten. Want als zij zich nu opnieuw laten afschepen, kan dat weleens tot veel gerommel onder de Catalaanse partijen gaan leiden, zo wordt er nu al gefluisterd. De Catalaanse regiopresident Pere Aragonès heeft dan ook duidelijk gemaakt dat er maar één mogelijkheid is: “Een referendum, zodat het volk zich kan uitspreken over de onafhankelijkheid van Catalonië.”

Lees ook:

Conservatieve PP wint verkiezingen Spanje, maar een rechtse coalitie vormen wordt lastig.

De rechtse partij PP heeft zondag in Spanje de overwinning behaald in de landelijke verkiezingen. Maar de verwachte coalitiepartner, het radicaal-rechtse Vox, heeft stemmen verloren. Mogelijk volgen er nieuwe verkiezingen.