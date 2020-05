Casinokoning van Macau Stanley Ho (1921-2020) begon met een tientje en eindigde met miljarden

Nu is het wachten op de verfilming van het leven van Stanley Ho. De casinomagnaat werkte zich met een startkapitaal van tien dollar op tot miljardair die ondertussen een hoge functie bekleedde in de Volksrepubliek China. Met vier vrouwen kreeg hij in totaal zeventien kinderen. In de nacht van maandag op dinsdag overleed hij op 98-jarige leeftijd in Hongkong.

Ho werd geboren in een invloedrijke familie in Hongkong, deels van Europese afkomst en deels Chinees. ‘In de ogen van buitenlanders waren we Chinezen, voor de lokale bevolking waren we gweilo’s’, zei Ho in een interview met de Hongkongse krant The Star, waarbij hij het Kantonese woord voor westerling gebruikte. De kungfu-ster Bruce Lee, ook uit Hongkong, was zijn achterneef.

Ho Hung-sun, zoals hij officieel heette gebruikte later de naam ‘Stanley’, ontleend aan de havenplaats aan de zuidkant van Hongkong-eiland waar de familie een buitenhuis had. Na de dood van zijn grootvader Ho Fook in 1926 stortte het familiebedrijf in elkaar en bleven de erfgenamen berooid achter, zeker na de beurskrach van 1929. De jonge Ho leed onder meer aan beriberi en ondervoeding.

Smokkel

De kansen keerden nadat hij, met tien dollar op zak, in de Tweede Wereldoorlog vluchtte van het door Japan ingenomen Hongkong naar de Portugese kolonie Macau. De slaperige provinciestad was neutraal, net als het moederland. Ho hield zich onder meer bezig met de smokkel van rijst, olie, machines en luxegoederen naar Macau, dat een spilfunctie vervulde in oorlogstijd.

Aan het einde van de oorlog had de 24-jarige zijn eerste miljoen verdiend. Hij trouwde met Clementina Angela Leitao, die als telg van een rijke Portugese zakenfamilie haar man toegang verschafte tot de elite van Macau. Ho breidde zijn zakenimperium uit met activiteiten van Portugal tot Canada en stortte zich met zijn bedrijf STDM op casino’s – als ondernemer, zelf gokte hij nooit.

Stanley Ho bij de opening van een nieuw casino in Lissabon, in 2006. Beeld AFP

Zijn gokbedrijf nam een vlucht nadat Ho in 1961, mede dankzij zijn goede connecties, een monopolie kreeg op casino’s in Macau. Rond 1990 leverden Ho’s gokpaleizen de helft van de belastinginkomsten van de stad op. Ook de overdracht van Macau naar het communistische China in 1999 wist Ho zonder kleerscheuren te doorstaan.

Terwijl gokken in China was – en is – verboden, mocht STDM blijven bestaan. Dankzij de toestroom van Chinezen groeide het gokken in Macau alleen maar, tot de stad in omzet Las Vegas ruimschoots voorbijstreefde. Ho werd door Peking beloond met een zetel in de hoge adviesraad CPPCC, een soort senaat van China.

Polygamie

Toen Peking ook buitenlandse gokbedrijven toeliet in Macau liep het aandeel van SDTM wel terug, maar de zaken bleven goed gaan. Uitbreiden naar Noord-Amerika lukte niet, vooral vanwege de verdenking dat Ho banden onderhield met de georganiseerde misdaad in Macau en Hongkong, de gevreesde ‘triades’. Die banden zijn echter nooit bewezen.

Ho was inmiddels ook getrouwd met Lucina Laam. Polygamie was in Hongkong tot 1971 toegestaan volgens een wet die nog stamde uit de Qing-dynastie. Later kreeg hij bovendien kinderen met Ina Chan en Angela Leong, die hij ook als echtgenotes beschouwde. Zijn concurrent Allan Zeman van het gokbedrijf Wynn omschreef Ho als ‘vriendelijk, gepassioneerd en charmant’. Hij hield van stijldansen, vooral de tango en de chachacha, en doneerde gul aan ziekenhuizen en musea.

Een persoonlijke tragedie was het overlijden in 1981 van zijn oudste zoon Robert, die hij als opvolger beschouwde. In 2011 probeerden zijn tweede en derde vrouw en enkele van hun kinderen het casinobedrijf over te nemen. Maar de ruzie – die tot voor de rechter kwam – werd bijgelegd en Ho bleef tot kort voor zijn dood actief in het bedrijf. Zijn kapitaal wordt geschat op meer dan zes miljard dollar.

