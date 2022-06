Canadees truckersprotest mede door Nederlanders gefinancierd. ‘Opstaan tegen overheden die te ver gaan’

Eind januari reden ruim duizend voertuigen in konvooien naar de Canadese hoofdstad Ottawa. Met blokkades en demonstraties in Ottawa, kleinere steden en grensovergangen maakten truckers hun onvrede duidelijk.

Aanvankelijk was de woede gericht op de vaccinatieplicht voor chauffeurs die de grens met de Verenigde Staten over wilden. Gaandeweg richtten de demonstranten zich ook tegen de coronaregels in het algemeen. Met een wekenlange bezetting in het centrum van de hoofdstad eisten ze een einde aan de maatregelen.

Om hun protest mogelijk te maken zetten de organisatoren donatiecampagnes op. In eerste instantie via de website GoFundMe. Dat bedrijf sloot de campagne nadat functionarissen van GoFundMe voor een overheidscommissie werden opgeroepen omdat er zorgen waren over de oorsprong van de fondsen en het mogelijke gebruik voor de ‘promotie van extremisme’.

“Vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging zijn hoekstenen van de democratie”, zei de Canadese premier Justin Trudeau eind januari in een persconferentie over de protesten. “Maar nazi-symbolen, racistische beelden en ontering van oorlogsmonumenten zijn dat niet.”

11 duizend euro vanuit Nederland naar Canada

De truckers stapten toen over op de christelijke donatiewebstie GiveSendGo. Vanuit de hele wereld stroomde geld toe om de chauffeurs te steunen. In totaal doneerden bijna honderdduizend mensen via GiveSendGo, blijkt uit data die werden buitgemaakt door activistische hackers van Distributed Denial of Secrets. Zij deelden de gegevens met onderzoekers en journalisten.

De database laat zien dat ruim de helft van de donateurs uit de Verenigde Staten kwam. Onder hen waren de techmiljardair Thomas Siebel en honderden leden van de extreemrechtse militia Oath Keepers, schreven Amerikaanse media.

Ook tienduizenden Canadezen deden een duit in het digitale zakje. Verder kwamen er relatief veel geldgevers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië en Duitsland. Nederland staat op plaats zes qua herkomstland. Samen stuurden de Nederlandse donateurs bijna 11 duizend dollar de Atlantische Oceaan over. De namen van de Nederlandse donateurs zijn bekend bij de redactie. Omdat het om gelekte gegevens gaat van mensen die hoogstens een paar honderd euro overmaakten en geen publieke functie bekleden is ervoor gekozen om de namen niet te publiceren.

‘Politiek en media lieten te eenzijdig beeld zien’

‘Zo trots op jullie allemaal! Jullie veranderen de wereld!’, schrijft een Nederlandse modeondernemer die 900 dollar doneerde. En een andere Nederlandse donateur: ‘De mensen moeten opstaan tegen overheden die te ver gaan. Vaccinatieplicht en covid-segregatie-paspoorten zijn zeker een stap te ver. Veel geluk en Honk Honk Truckers!’

“De Canadese truckers waren de eerste die echt een vuist maakten tegen de overheid, in Europa lukte dat nergens”, zegt een Overijsselse donateur die 250 euro overmaakte. “Ik ben van mening dat de politiek en ook de media een te eenzijdig beeld lieten zien. Er was te weinig tegengeluid. Niet dat ik bij machte ben om te oordelen waar het gelijk ligt, maar er was maar één kant van het verhaal.”

De GiveSendGo-campagne is na enkele dagen gesloten op last van de rechter. De Canadese overheid had een zaak aangespannen om te voorkomen dat er meer geld opgehaald zou worden. Volgens Canadese media omdat het geld een ‘misdaadgerelateerd’ doel zou hebben. Volgens de website zelf is er voor die tijd 9,7 miljoen dollar opgehaald.

“Eigenlijk is dit een bevestiging van mijn beeld van het politieke krachtenveld”, zegt de Overrijsselse donateur. “Als een groep bezig is met iets wat de overheid niet zint, wordt die financieel afgeknepen. Dat vind ik een slechte zaak.” Dat er daarbij gewezen werd op de aanwijzingen dat geldstromen afkomstig waren uit extremistische hoeken, doet daaraan niets af voor de donateur. “Ik sta natuurlijk niet achter extremistische activiteiten. Maar nu werd er al bij voorbaat gestraft, leek het.”