Canadees Michael Spavor, veroordeeld tot elf jaar cel, is een pion in de ruzie tussen China en de VS

Diplomaten van zeker 25 landen verzamelden zich woensdag voor de Canadese ambassade in Peking. Niet vanwege een diplomatiek feestje, maar in een zeldzaam openlijk protest tegen de uitspraak van een Chinese rechter. Die veroordeelde woensdag een Canadees tot elf jaar gevangenisstraf wegens spionage, volgens de diplomaten op dubieuze gronden en de straf wordt als onterecht pressiemiddel gebruikt.

Michael Spavor, een zelfstandige die reizen naar Noord-Korea organiseerde, kreeg de zware straf te horen in een besloten zitting in Dandong. Canadese diplomaten en Spavors advocaat reisden naar die Chinese stad aan de grens met Noord-Korea, maar zij mochten de zitting niet bijwonen. De Canadees kan in hoger beroep gaan, maar in het Chinese systeem is de kans op een andere uitspraak bijzonder klein.

Militaire toestellen

Spavor zit al vast sinds eind 2018. Toen werd hij opgepakt vanwege het leveren van gevoelige informatie aan een landgenoot en voormalig diplomaat, Michael Kovrig. Het zou onder meer gaan om foto’s van vliegvelden, waarop ook militaire toestellen te zien zijn. Kovrig zit ook al meer dan twee jaar vast in China.

Beide mannen werden opgepakt kort nadat de Canadese marechaussee Meng Wanzhou aanhield op het vliegveld van Vancouver. Meng is de dochter van de oprichter van het Chinese technologiebedrijf Huawei en ze was destijds de financieel directeur. Ze werd aangehouden op verzoek van de Amerikaanse justitie, die Huawei verdenkt van het ontduiken van sancties tegen Iran. Meng wacht sindsdien in huisarrest in Vancouver op uitspraak in de uitleveringszaak.

Canada, de VS, Japan, Australië en verschillende Europese landen hebben eerder al geprotesteerd tegen het vastzetten van de twee Canadezen. Zij zien dat als een reactie van Peking tegen de mogelijke uitlevering van Meng. Het protest voor de Canadese ambassade wijst erop dat de diplomaten geen gehoor krijgen via de gebruikelijke kanalen.

Paradepaardje

Huawei is een wereldspeler in de aanleg van mobiele telecomnetwerken en een paradepaardje van de Chinese industrie. Meerdere landen hebben Huawei uitgesloten van het aanleggen van 5G-netwerken of strenge voorwaarden gesteld als het bedrijf daarin deelneemt, zoals ook Nederland. De VS beschuldigen Huawei van het doorspelen van data aan de Chinese overheid.

Uit de schaarse informatie over Spavors rechtszaak blijkt dat hij naast zijn celstraf ook het land uitgezet zal worden. Waarschijnlijk gebeurt dit pas nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, maar het biedt de Chinese autoriteiten ook de mogelijkheid om hem en Kovrig te ‘ruilen’ tegen Meng. Het ziet er niet naar uit dat de VS daartoe bereid zijn.

Canada zit ondertussen tussen twee vuren. Premier Justin Trudeau heeft de uitspraak veroordeeld. Dinsdag werd een andere Canadees in China al tot de doodstraf veroordeeld, wegens drugssmokkel. Een uitspraak in de zaak tegen Kovrig wordt nog verwacht.

