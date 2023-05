Camilla: de vrouw die koning Charles III laat lachen

Echt veel is het nog altijd niet: slechts 38 procent van de Britten is volgens opiniepeiler Ipsos uitgesproken positief over hun nieuwe koningin Camilla. Zaterdag werd zij vlak na haar man, koning Charles III, gekroond in Westminster Abbey. En toch is het een prestatie, wanneer je in acht neemt dat zij ooit ‘de meeste gehate vrouw’ van het Verenigd Koninkrijk heette te zijn.

Camilla was in de publieke opinie lang vooral de ‘maîtresse van’. Ze kreeg de schuld van de implosie van het aanvankelijk zo sprookjesachtig ogende huwelijk van kroonprins Charles en de mateloos populaire Diana. Die glamourprinses verzuchtte in 1995 dat er ‘drie mensen’ in haar huwelijk waren geweest. Dat had het ‘een beetje druk’ gemaakt. Een derde wiel aan de wagen dus. En nog een agressief derde wiel ook. Diana bestempelde Camilla als ‘een rottweiler’.

Toen Lady Di, intussen gescheiden van Charles, in 1997 op de vlucht voor paparazzi verongelukte, sloeg een deel van het publieke verdriet om in woede. Die boosheid richtte zich ook op Camilla. Terwijl zij het toch niet kon helpen dat zij nu eenmaal de grote liefde van Charles was.

Liefde op het eerste gezicht

Camilla Rosemary Shand kwam in 1947 ter wereld in een aristocratische familie van moederskant. Haar vader was legerofficier en later wijnhandelaar. Ze groeide op als een typisch lid van de Britse upperclass. Langs een chic poloveld kwam zij op een dag in 1970 de kroonprins tegen. Volgens Charles’ biograaf Jonathan Dimbleby was het liefde op het eerste gezicht.

Maar de timing was ongelukkig. Charles was in opleiding bij de Britse marine. Eind 1972 vertrok hij acht maanden uit het VK. Terwijl hij weg was, vroeg Andrew Parker Bowles, met wie Camilla in de jaren zestig een knipperlichtrelatie had gehad, haar ten huwelijk.

Waarom Camilla ja zei, is nooit helemaal duidelijk geworden. Dimbleby omschrijft haar als ‘bescheiden’. Dat kan een rol hebben gespeeld. Vrienden hebben in het verleden volgens de BBC geopperd dat Camilla zichzelf simpelweg niet als koningin-materiaal zag.

Ook Diana en Andrew Parker Bowles gingen vreemd

Dus moest Charles op zoek naar een andere bruid. Dat werd Diana. Alleen kruipt echte liefde waar zij niet gaan mag. Camilla en Charles begonnen een affaire. Ook hun partners, Diana en Andrew Parker Bowles, gingen overigens vreemd. Dus sneuvelden in de jaren negentig beide huwelijken. Het was duidelijk dat Charles en Camilla samen verder zouden gaan. Maar hun relatie moest naar de buitenwereld toe zorgvuldig en uiterst voorzichtig worden opgebouwd.

Want het Britse volk wilde er niets van weten. De Britse boulevardpers joeg onophoudelijk op Camilla. Zowel haar karakter als haar uiterlijk werden onophoudelijk bekritiseerd. In een recent interview met Vogue blikte de nieuwe koningin terug op die vernederende periode. Ze probeerde er zoveel mogelijk boven te staan, vertelde ze. En droogjes: “Je moet toch door met je leven.”

Het is deze combinatie van kracht en toch ook luchtigheid die Charles in haar waardeert. “Ze is een enorme steun”, zei hij in 2015 tegen de Amerikaanse zender CNN. “Het mooie is dat we veel lachen samen, omdat zij godzijdank altijd de grappige kant van het leven ziet.”

Vliegangst

De twee trouwden in 2005. Camilla begon Charles steeds vaker te vergezellen op officiële bezoeken, ondanks haar vliegangst. En ze zet zich hartstochtelijk in voor de bestrijding van ongeletterdheid en voor de hulp aan vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel en huiselijk geweld.

Ook Charles’ zoons William en Harry waren in 2005 enthousiast over haar. Al beschuldigt Harry zijn stiefmoeder er in zijn explosieve biografie Reserve opeens wel van met opzet negatieve verhalen over hem en de koninklijke familie de wereld in te hebben gestuurd.

Hoe het ook zij, haar schoonmoeder sloot Camilla in ieder geval blijvend in de armen. Elizabeth II besloot, kort voor haar overlijden vorig jaar, dat Camilla de titel koningin-gemalin zou mogen dragen zodra Charles koning zou worden. Dat ‘gemalin’ is nu na de kroning komen te vervallen. En weinig Britten die daar boos om zijn. Het laat zien: Camilla mag misschien nooit de populairste royal worden, maar haar haten doen veruit de meeste Britten ook echt al lang niet meer.

