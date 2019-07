Californië ondergraaft het autobeleid van Trump met eigen deal

Het moet voor president Trump als een dolkstoot in de rug aanvoelen. Eerst beloofde zijn regering, daartoe aangespoord door de auto-industrie, om de milieuregels van voorganger Obama terug te draaien. Die hadden ervoor moeten zorgen dat nieuwe auto’s in 2025 een stuk zuiniger gaan rijden. Maar voor dat goed en wel rond is, blijkt een groot deel van diezelfde auto-industrie achter zijn rug om een aparte deal te hebben gemaakt met de staat Californië. Uitkomst: ze gaan zich tóch grotendeels houden aan die eerdere, strengere afspraken.

Het gaat om vier grote fabrikanten, samen goed voor 30 procent van de Amerikaanse automarkt: BMW, Honda, Ford en Volkswagen. Ze zullen toch voldoen aan de verplichting van Obama, om hun nieuwe auto’s gemiddeld twintig kilometer per liter benzine te laten rijden, in plaats van de vijftien kilometer die nu zijn afgesproken.

Ze krijgen daarvoor wat langer de tijd dan onder de Obama-regels het geval zou zijn. Maar vooral kiezen ze eieren voor hun geld. Want Californië voerde een coalitie van Amerikaanse staten aan die hadden aangekondigd om het terugdraaien van de Obama-regels te bevechten en desnoods eigen standaarden in te voeren voor de energiezuinigheid van auto’s. De regering-Trump bestreed dat Californië daar het recht toe had, maar de autofabrikanten hadden kennelijk geen zin om tijdens een juridische strijd jarenlang in onzekerheid te verkeren over de uitkomst.

Kolencentrales

De ogen zijn nu gericht op andere grote autofabrikanten, zoals General Motors. Sluiten die zich ook aan, dat is dit een nieuw voorbeeld van Trump die weliswaar veel milieuwetgeving terugdraait, maar zonder dat dit praktische effecten heeft op de beslissingen van bedrijven. Eerder versoepelde Trump de regels voor uitstoot van kolencentrales, maar bleek dat de sluiting van zulke centrales in de Verenigde Staten onverminderd doorging. Bedrijven maken plannen op langere termijn dan één of twee presidentschappen, en zien de voordeeltjes die ze krijgen van Trump mogelijk als van voorbijgaande aard.

De deal is een zoete overwinning voor Gavin Newsom, de Democratische gouverneur van Californië. Hij presenteert zichzelf als het ‘hoofd van het verzet’ tegen Trump, en omgekeerd laat Trump geen kans onbenut om de liberale staat Californië op zijn nummer te zetten. Bijvoorbeeld vorig jaar, toen hij de grote bosbranden daar aan slecht beheer weet. Vanuit regeringskringen werd chagrijnig gereageerd op de afspraken. Een woordvoerder van de federale milieudienst EPA noemde het “een pr-stunt die niet helpt bij het vaststellen van één nationale standaard die zekerheid en verlichting biedt aan Amerikaanse consumenten”.

Lees ook:

Zelfs president Trump redt de kolencentrales niet

Een voor een schrapt Trump de regels die president Obama instelde om de uitstoot van kolencentrales te beperken. Maar dat heeft het tij nog niet kunnen keren: een voor een sluiten die kolencentrales evengoed hun deuren.