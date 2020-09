Cadeautje! Wie in Thailand het park vervuilt, krijgt zijn eigen vuilnis weer door de brievenbus

Bezoekers van het nationale park Khao Yai, ruim 100 kilometer ten noordoosten van de Thaise hoofdstad Bangkok, kunnen de komende dagen een verrassingspakket per post thuis krijgen. In de cadeauverpakking zitten lege drankflessen, in elkaar gedrukte oude frisdrankblikjes, verfrommelde cellofaanzakjes waar chips en andere lekkernijen in hebben gezeten en bakjes waar gepeperde etenswaren in zaten. Bovendien kan er een fikse boete op de deurmat vallen. Een gevangenisstraf tot maximaal vijf jaar kan ook worden uitgedeeld aan frequente vervuilers van het park.

Afzender van dit alles is de minister van milieu. Hij is het zat dat de duizenden bezoekers van het 2000 vierkante kilometer natuurgebied, ondanks herhaalde verzoeken, hun afval achterlaten. Het wild, dat hier uitbundig aanwezig is, doet zich tegoed aan de achtergebleven etensresten, maar dus ook aan plastic, papier en blik. Dat is gevaarlijk voor dieren.

In de oudste wildernis van Thailand leven Aziatische olifanten, beren, gibbons, pythons, de koningscobra, katachtigen, de meest uiteenlopende exotische vogels en misschien, heel misschien nog een enkele tijger.

Bezoekers aan het park moeten sinds kort hun naam en adres achterlaten bij binnenkomst. Zo kunnen de parkwachters makkelijker traceren wie het vuilnis heeft achtergelaten om dat vervolgens per post te retourneren.

