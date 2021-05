Bye bye elbow, euforische Britten knuffelen erop los

Eindelijk was het zover. Maandag mochten de Britten weer knuffelen.

Reikhalzend keken de Britten de afgelopen weken uit naar maandag 17 mei. De dag waarop er weer geknuffeld mocht worden. Niets geen anderhalve meter afstand of ongemakkelijke ellebooggroeten, maar ouderwetse omhelzingen. Door de ruimste versoepelingen tot nog toe, mocht het eindelijk weer. Sommige Britten konden in aanloop naar knuffeldag hun euforie dan ook maar nauwelijks onderdrukken.

Zoals actrice Joanna Lumley. “Ik zal letterlijk iedereen knuffelen die ik maar te pakken kan krijgen”, zei ze in gesprek met The Telegraph. “Ik zal baby’s weggrissen bij hun moeders en over rollators heen hangen. Ik zal meisjes bij de kassa knuffelen en jongens die voetbal spelen in het park. Daarna zal ik uiteraard politieagenten knuffelen als ik op het bureau word ingerekend. Een knuffeldief, dat ben ik”.

Lumley was zeker niet de enige die het er maandag van nam. Op social media verschenen talloze foto’s van vrienden, familie en wildvreemden die elkaar voor het oog van de camera innig omhelsden.

Geniet, maar knuffel met mate

Toch stelde de Britse regering dat er ondanks de knuffelextase nog wel enige voorzichtigheid is geboden. Volgens Downing Street kleven er nog altijd risico’s aan fysiek contact, maar is het aan burgers zelf om in te schatten of knuffelen verantwoord is. Geniet, maar knuffel met mate, zo luidt het advies.

Overigens had lang niet iedereen evenveel huidhonger als de ander. Zo bedankte Susanna Reid, presentatrice van Good Morning Britain, op live televisie voor een knuffel van acteur Adil Ray. Reid liet haar gast weten haar knuffels liever ‘te rantsoeneren voor belangrijkere momenten’.

