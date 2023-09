Burning Man? Eerder Drowning Man: 70.000 bezoekers vast op verregend terrein

Het Burning Man-festival kenmerkt zich normaal gesproken door zand, stof en verzengende hitte. Het evenement middenin de woestijn van Nevada trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers, die normaal gesproken moeten oppassen voor de felle zon.

Hoe anders dit jaar. Het festival in het midden van de woestijn in de Amerikaanse staat Nevada werd dit weekend getroffen door hevige regenbuien en is veranderd in een modderpoel. Er zou zo’n twee tot drie maanden aan regenval zijn gevallen in 24 uur tijd.

Auto’s die het festival probeerden te verlaten, kwamen vast te zitten. Dus mogen bezoekers het evenement niet meer verlaten. Als nog meer voertuigen in de modder vast komen te zitten, zou dat de chaos vergroten, vrezen organisatoren.

Wc’s worden niet schoongemaakt

De bezoekers mogen voorlopig niet vertrekken. De ergste regenval is inmiddels geweest, maar er is nog steeds kans op nieuwe buien en hevig onweer op zondagmiddag lokale tijd. Het kan nog dagen duren voordat de grond weer droog genoeg is om weg te rijden.

De festivalgangers is geadviseerd op rantsoen te gaan en water en voedsel te sparen. Het bevoorraden van het terrein is immers niet meer mogelijk. Ook de wc’s worden niet meer schoongemaakt. Alleen hulpdiensten mogen het terrein nog op of af.

Eén festivalbezoeker is overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. Verder zijn geen details naar buiten gebracht. “De familie is op de hoogte gebracht en het overlijden wordt onderzocht”, aldus de politie.

Zelfvoorzienend festival

Burning Man is een grotendeels zelfvoorzienend festival midden in de woestijn, in het geïmproviseerde stadje Black Rock City. Het festival profileert zich als alternatief en kunstzinnig. Bezoekers van het populaire festival nemen een groot deel van de attributen en kunstwerken zelf mee. Een deel van de kunst wordt na afloop verbrand, inclusief de grote houten man die middenin het festival staat en waaraan het evenement zijn naam dankt.

Toch is het te simpel om het evenement te classificeren als hippiefestival. Burning Man is namelijk óók een trekpleister voor beroemdheden, ondernemers en influencers. Het pop-up vliegveld bij Black Rock City was de afgelopen jaren zo druk door privévliegtuigen dat de organisatoren dit jaar het vliegverkeer hebben beperkt.

Tens of thousands of people attending the Burning Man festival in the Nevada desert are being told to conserve food, water and fuel as they shelter in place after a heavy rainstorm https://t.co/63N6id7vyn pic.twitter.com/sc0VeClt9Y — philip lewis (@Phil_Lewis_) 2 september 2023

Vuilniszakken

Veel van de attracties en shows of het festival gaan niet meer door. Toch lijkt een deel van de bezoekers er het beste van te maken, zegt ook bezoeker Josiah Roe tegen de BBC. “We zien het als een kans om te relaxen en meer tijd met onze nieuwe en oude vrienden op het kamp door te brengen.” Op sociale media verschijnen video’s van bezoekers die hun benen hebben afgeplakt met vuilniszakken en zo de modder te trotseren. Tot diep voorbij hun enkels staan erin.

Andere bezoekers zijn te voet het terrein afgegaan, een wandeling van bijna tien kilometer. Zo wisten ze al liftend alsnog het festival te verlaten, hoewel dit wordt afgeraden door de organisatoren van een festival.

Ook de Nederlandse actrice Victoria Koblenko is op het festival. Op haar Instagram-pagina is te zien hoe een bruidspaar ondanks de modder in witte kledij door de modder schrijdt, zij het met een extra stevige vuilniszak om hun voeten.

