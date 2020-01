Burkina Faso en Niger voeren strijd tegen jihadisten op

Het parlement van Burkina Faso heeft dinsdagavond unaniem besloten om dorpen te bewapenen die gevaar lopen om aangevallen te worden door jihadistische terroristen of andere gewapende groeperingen. De beslissing viel nadat er maandagavond opnieuw 36 burgerdoden vielen in de Sanmatenga-provincie, zo’n zestig kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Ouagadougou.

Het plan van president Roch Marc Christian Kaboré om dorpelingen te bewapenen is de laatste maanden ontstaan. Bijna wekelijks wordt er ergens op het platteland wel een bloedbad aangericht. Burkina Faso was tot 2015 een van de veiligste landen in de regio. Met de komst van aan IS en Al-Qaida gelieerde groepen is het nu een van de meest instabiele landen van West-Afrika. Sinds 2015 zijn er meer dan 750 doden gevallen. Bijna een half miljoen mensen sloegen op de vlucht voor het geweld. Zij verblijven in andere delen van het land in zeer provisorische vluchtelingenkampen.

Dorpsmilities

Jongemannen van achttien jaar en ouder kunnen zich als vrijwilliger aanmelden voor de ‘dorpsmilities’. Ze krijgen een veertiendaagse militaire training, lichte bewapening en communicatieapparatuur. Het is de bedoeling dat ze om de afgelegen dorpen heen gaan patrouilleren en het leger waarschuwen als ze gewapende bendes signaleren. Het wachten is dan op het leger om de groepering ter plaatse te verslaan.

Dat zal niet meevallen. Jihadistische organisaties als IS en Ansarul Islam zijn goed bewapend en getraind. Het leger van Burkina Faso moet grote afstanden afleggen om bij een aangevallen dorp te komen. Bovendien zijn de soldaten doorgaans slecht geëquipeerd en getraind.

Halfstok

Bij de aanval van maandag, op een marktplein in het dorpje Nagraogo, werden er kramen in brand gestoken, en hoewel de aanval niet lang duurde, vielen er 32 ongewapende burgerdoden. De aanvallers trokken vervolgens naar het volgende dorp, Alamou, waar ze ook vier mensen doodden en drie anderen ernstig verwondden.

President Kaboré kondigde vanaf woensdag twee dagen van nationale rouw af om de slachtoffers te herdenken. De vlaggen gingen halfstok.

Ook in buurland Niger, waar sinds december 174 soldaten zijn gedood, zijn nieuwe veiligheidsmaatregelen genomen tegen gewapende jihadistische bendes. In de regio Tillabéri, tegen de grens met Mali, is het nu mogelijk om dorpsmarkten te sluiten waar jihadisten benzine en olie kopen voor hun motoren waar ze de aanvallen mee uitvoeren. Ook het aanschaffen van meel wordt bemoeilijkt. Deze tactiek is er vooral op gericht de terroristen van Islamic State of the Western Sahara uit te roken, maar treft ook de plaatselijke bevolking.

Ondertussen hebben de Fransen, die met 4500 militairen in Mali aanwezig zijn, samen met troepen uit vijf Sahellanden – de G5 – besloten om de komende weken het grensgebied tussen Mali, Burkina Faso en Niger af te sluiten om te voorkomen dat jihadisten telkens over de grens een veilig heenkomen zoeken na een aanval.

