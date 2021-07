Burgeroorlog in Tigray breidt zich uit naar andere deelstaten

De burgeroorlog in de noordelijke opstandige Ethiopische provincie Tigray heeft nu ook de naastliggende deelstaat Afar in het oosten bereikt. Troepen van de Tigray Defense Force (TDF) zijn de grens overgestoken en vallen milities aan van andere Ethiopische deelstaten die in Afar zijn gelegerd.

Ook in het zuidwesten van Tigray rukt de TDF op om land, dat bezet is door milities uit de deelstaat Amhara, te bevrijden. De regionale staat Amhara heeft zijn troepen geïnstrueerd paraat te staan voor de aanval.

Zo breidt de burgeroorlog in Ethiopië zich uit naar inmiddels drie van de tien deelstaten. Eind juni kondigde de regering van premier Abiy Ahmed een eenzijdige wapenstilstand af. Hij trok het leger terug uit grote delen van Tigray na zware verliezen te hebben geleden in die deelstaat, die geleid wordt door de politieke partij TPLF. Tot 2018 bestuurde de TPLF Ethiopië met harde hand.

Voedseltransporten komen Tigray nauwelijks in

De nieuwe strategie van het Ethiopische leger en premier Abiy lijkt het totaal afgrendelen van Tigray. Inmiddels verkeren circa vijf van de zes miljoen inwoners in staat van ondervoeding of worden met de hongerdood bedreigd. Ondanks oproepen van de internationale gemeenschap komen voedseltransporten Tigray nauwelijks in.

De TDF opende daarom een nieuw front in Afar. Naar eigen zeggen om milities uit deelstaten Sidamo, Amhara, Oromo en Somaliland uit Afar te verjagen en andere deelstaten te ontmoedigen om troepen te sturen. De regio’s Benishangul-Gumuz, Gambella en Harari kondigden deze week aan versterkingen te sturen, net als het Ethiopische leger.

Maar de belangrijkste reden van de TPLF om hun milities naar Afar te sturen, lijkt om de weg die loopt van buurland Djibouti, dat aan zee ligt, naar Addis Abeba te veroveren. Ethiopië zelf ligt niet aan zee en heeft de haven van Djibouti hard nodig voor de aanvoer van de meeste invoergoederen. Door deze weg te veroveren zou Tigray weer bevoorraad kunnen worden. Tegelijkertijd zou dan de rest van Ethiopië afgesneden zijn van veel essentiële importproducten.

In de tegenaanval

In het zuidwesten rukken de milities van de TDF op om een groot stuk van de deelstaat, dat tijdens de acht maanden durende burgeroorlog is ingenomen door Amhara, te bevrijden. Inmiddels zijn steden als Alamata en Mai Tsebri heroverd. De grenzen tussen de deelstaten in Ethiopië zijn in de grondwet van 1995 vastgesteld. Amhara claimt sindsdien een groot deel van het aangrenzende gebied dat in Tigray ligt.

Het leiderschap van de TPLF is vastberaden alle Amhara-milities van hun grondgebied te verjagen. Amhara maakt zich op om in de tegenaanval te gaan, zo liet Gizachew Muluneh, communicatiedirecteur van Amhara weten. Amhara vreest dat de milities van TDF misschien niet zullen stoppen bij wat eens de grens was tussen beide deelstaten.

Ook al roept de internationale gemeenschap op tot vredesbesprekingen, het taalgebruik van de strijdende partijen geeft daar geen aanleiding toe. Premier Abiy noemde de TPLF onlangs nog het kankergezwel van Ethiopië. Onkruid dat weggemaaid moet worden, aldus de minister-president. De leider van de TPLF, Debretsion Gebremichael, liet recentelijk in een interview in The New York Times weten dat afscheiding van Ethiopië waarschijnlijk de enige toekomst voor Tigray is.

