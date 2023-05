Burgeroorlog in Soedan dreigt zich als een olievlek te verspreiden naar buurlanden

“De burgeroorlog tussen het Soedanese leger en de paramilitairen van de Rapid Support Forces (RSF) kan ontaarden in een oorlog die de hele regio langdurig raakt.” Deze indringende waarschuwing kwam deze week van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres tijdens een persconferentie in Kenia. Hij voegde eraan toe: “De gevechten moeten stoppen”.

Maar dat gebeurt niet, hoewel beide partijen een wapenstilstand van zeven dagen afspraken die afgelopen donderdag inging. Net als bij eerder overeengekomen gevechtspauzes hielden de RSF en het leger zich er niet aan. Sinds donderdag zijn er juist hevige gevechten in steden als Khartoem, Omdurman, Bahri en El Geneina in West-Darfur.

Botsende belangen

Naar het zich laat aanzien kan de burgeroorlog nog heel lang duren, omdat geen van de strijdende partijen in staat is om die te winnen. Dus komt dat andere zorgwekkende scenario van Guterres in beeld. Het risico dat de burgeroorlog uitwaaiert naar de buurlanden is levensgroot aanwezig. Veel staten, lokale volken en strijdgroepen hebben een eigen belang bij Soedan.

Zo ligt het land strategisch aan de Rode Zee waar het Suezkanaal op uitkomt. Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) willen havens bouwen aan de Soedanese kust om militaire invloed te hebben op deze zeestraat, die als economische slagader voor de wereldhandel functioneert.

Rusland steunt de RSF van generaal Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti. Moskou stuurde al een paar jaar geleden zijn huurlingenlegioen van de Wagner Groep naar Soedan om zijn belangen veilig te stellen. Het heeft in het door burgeroorlog verscheurde land goudmijnen, die het nu veilig stelt omdat het Kremlin de deviezen dringend nodig heeft.

Het Westen wil stabiliteit in de regio

Ook de VAE steunen al geruime tijd de RSF van Hemedti; zijn familieclan doet er al zijn bankzaken om zijn huurlingen te financieren. Abu Dhabi betaalde Hemedti grof om zijn strijders namens de VAE te laten vechten in de burgeroorlog in Jemen. De VAE proberen de streng islamitische en fundamentalistische invloed in de regio terug te dringen. Hemedti committeerde zich daaraan, tenminste zo roept hij.

Het Westen, met in de voorhoede de Verenigde Staten, streeft naar stabiliteit in de regio. Washington was nauw betrokken bij de besprekingen tussen de RSF, het leger en de FFC, het Front voor Vrijheid en Verandering, waar de meeste vakbonden, politieke partijen en verzetsgroepen bij zijn aangesloten. Doel was te komen tot een burgerovergangsregering die verkiezingen zou voorbereiden. De regering van Joe Biden liet te veel haar oren hangen naar de twee rivaliserende generaals om hen te pacificeren. En dat mislukte grandioos. De VS willen vooral Rusland en China buiten de deur houden in de geopolitieke strijd om Afrika.

Buren van Soedan zijn instabiele staten

En dan zijn er de zeven buurlanden van Soedan, waarvan vijf uiterst instabiele staten: Libië, Tsjaad, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Ethiopië. Het zesde land Eritrea geldt als het Noord-Korea van Afrika, en president Isaias Afwerki steunt maar al te graag rebellenorganisaties. Hij onderhoudt goede banden met Hemedti.

Het zevende land Egypte steunt de opperbevelhebber van het Soedanese leger Abdel Fattah al-Burhan. Het wil rust in het buurland en vertrouwt het Soedanese leger daarbij het meest. Of de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi militair ingrijpt is niet zeker, hoewel Egypte in de eerste dagen van de burgeroorlog een aanval met een gevechtsvliegtuig heeft laten uitvoeren op posities van de RSF in Soedan.

In het in delen uiteengevallen Libië, heeft de zelfbenoemde generaal Khalifa Haftar het oosten in handen en wordt daarbij gesteund door de Wagner Groep. Haftar stuurde de eerste dagen van de Soedanese burgeroorlog een vrachtvliegtuig met wapens naar de RSF, waarschijnlijk geholpen door de Russische huurlingen. In het verleden hielp Hemedti zijn Libische kompaan Haftar ook.

Etnische oorlog

Explosief is de situatie in West-Darfur waar al dagen wordt gevochten om de hoofdstad El Geneina. De stad van de zwarte Masalit wordt aangevallen door de Arabische Janjaweed, waaronder strijders van de Rizeigat-stam, waartoe ook Hemedti behoort. De Masalit hebben een wapendepot van de politie geplunderd waarbij zevenduizend geweren en zwaar geschut zijn buitgemaakt. Arabische groepen uit Darfur plaatsten radioboodschappen online waarin ze hun stamgenoten in Tsjaad en Niger opriepen hen te hulp te schieten, zo meldt de goed geïnformeerde Sudan Tribune op zijn website.

De Rizeigat van Hemedti wonen niet alleen in Darfur, maar ook in delen van Tsjaad en Zuid-Soedan. Het risico is groot dat die landen daardoor betrokken worden in de burgeroorlog, die nu ook een etnische oorlog dreigt te worden. De waarschuwing van VN-topman Guterres voor een conflict dat zich als een olievlek van Soedan naar buurlanden verspreidt, lijkt inmiddels een groot risico.

