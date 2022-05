Burgerdoden in Donetsk en Loegansk, Oekraïne wil Cherson heroveren

Oekraïense autoriteiten in de regio’s Donetsk en Loegansk maakten bekend dat er ten minste zes burgers zijn omgekomen door Russisch artillerievuur, onder wie twee kinderen. Er raakten twaalf mensen gewond. Onder meer het dorp Privillja werd zwaar getroffen door raketwerpers van het type Grad (Hagel). Dit systeem kan in korte tijd tientallen projectielen afvuren.

In het Oekraïense dorpje Bilohorivka zijn zeker twee doden gevallen door een bombardement op een school. Dat meldt Serhij Gajdaj, de gouverneur van Loegansk. Volgens Gajdaj liggen er nog zo’n zestig mensen onder het puin, van wie wordt gevreesd dat ze eveneens om het leven zijn gekomen.

Het bombardement zou zaterdagmiddag hebben plaatsgevonden. In de school zaten op dat moment ongeveer negentig mensen ondergedoken. Door de luchtaanval ontstond brand, waarna het gebouw instortte. Dertig mensen zijn in veiligheid gebracht. “Zeven van hen waren gewond”, aldus de gouverneur op Telegram.

Luchtalarm

In de nacht van zaterdag op zondag is in grote delen van Oekraïne het luchtalarm afgegaan. Onder meer in de hoofdstad Kiev en omgeving, de stad Lviv in het westen, Charkov en Donetsk in het oosten, Odessa in het zuiden en in andere gebieden loeiden volgens het Oekraïense persbureau UNIAN de sirenes.

Volgens lokale berichten waren explosies te horen in Odessa. Het is onduidelijk of het gaat om Russische raketinslagen of defensief vuur van de Oekraïense luchtverdediging. Ook in de zuidelijke stad Mikolajiv zijn ontploffingen geweest.

Sinds de Russische troepen op 24 februari Oekraïne binnenvielen zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 3300 burgers om het leven gekomen door het oorlogsgeweld.

Cherson

Oekraïne wil Cherson, een stad in het zuiden van het land, heroveren op Russische troepen. “Er zal geen Volksrepubliek Cherson zijn”, aldus presidentieel adviseur Mychajlo Podoljak op de Oekraïense radio. Het gebied zal volgens hem volledig worden bevrijd en vele Russische soldaten zullen daarbij sneuvelen.

De adviseur van president Volodimir Zelenski reageerde op uitspraken van politici in Moskou die de Oekraïense stad Russisch willen verklaren. “Rusland is hier voor altijd”, zei Andrej Toertsjak van Poetins partij Verenigd Rusland tijdens een bezoek aan Cherson eerder deze week. Er moeten Russische paspoorten worden afgegeven in de stad en de roebel, de Russische munteenheid, wordt het enige betaalmiddel.

Dit soort stappen werd eerder genomen in de door pro-Russische separatisten zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk, in het oosten van Oekraïne.

Voor de Russische bezetting telde Cherson, dat ligt aan de monding van rivier de Dnjepr, ongeveer 290.000 inwoners. In de stad wordt regelmatig geprotesteerd tegen de bezetters.

Azovstal-staalfabriek

Alle ouderen, vrouwen en kinderen zijn geëvacueerd uit de belegerde staalfabriek Azovstal in de Oekraïense havenstad Marioepol, zo maakten Rusland en Oekraïne bekend.

Het is nog niet duidelijk waar de evacués zullen verblijven, meldt de BBC. De Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk zei echter dat dit deel van de humanitaire operatie nu voltooid is. De evacuatie begon een week geleden en werd onder meer mogelijk gemaakt door de VN en het Rode Kruis.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei eerder dat meer dan 300 burgers uit de fabriek waren gered, hoewel het Russische ministerie van Defensie een veel lager aantal opgaf. Er zouden volgens de Russen 51 mensen zijn geëvacueerd in een periode van drie dagen.

Oekraïense troepen houden nog altijd stand bij de zwaar gebombardeerde fabriek, het laatste deel van de stad dat niet onder Russische controle staat. Rusland belegert de fabriek al weken en eist de overgave van de verdedigers van het Oekraïense Azov-bataljon. Zelenski liet weten dat de diplomatieke inspanningen doorgaan om de militairen uit Marioepol te krijgen.

