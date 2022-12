Burgemeester van Istanbul veroordeeld tot meer dan 2,5 jaar celstraf

Ekrem Imamoglu, sinds 2019 de burgemeester van Istanbul, is door de Turkse rechter veroordeeld tot 2 jaar, 7 maanden en 15 dagen gevangenisstraf, vanwege het “beledigen van leden van de kiesraad”. Imamoglu’s advocaten maakten bekend in beroep te gaan. Tot die uitspraak definitief is, kan Imamoglu nog doorgaan als burgemeester van de meer dan 16 miljoen inwoners van Istanbul.

Imamoglu was zelf niet bij de zaak aanwezig, maar riep alle ‘Istanbullu’ op om naar het gemeentehuis te komen. Duizenden Turken gaven daar gehoor aan. Luid boegeroep en gefluit klonk toen de uitspraak werd voorgelezen. De vele aanwezigen en andere critici noemden de zaak een politiek gemotiveerd proces.

Onder luid gejuich sprak Imamoglu daarna het publiek toe: “De reden waarom wij hier samen zijn is de wetteloosheid waar wij allemaal mee te maken hebben!” Hij noemde de uitspraak een schande: “Deze rechtszaak laat de stand van de rechtspraak in Turkije zien.”

De politicus van de oppositiepartij CHP wordt vaak genoemd als mogelijke tegenkandidaat voor de verkiezingen in juni 2023. De verwachting is dat hij het de huidige president Recep Tayyip Erdogan flink lastig kan maken. Als Imamoglu ook in hoger beroep veroordeeld wordt, kan er een streep door zijn naam als kandidaat voor de verkiezingen. Zijn burgemeesterschap loopt dan ook gevaar.

Idioot

De uitspraak waar Imamoglu nu voor vervolgd wordt, ging over de burgemeestersverkiezingen in 2019. “Degenen die de verkiezingen van 31 maart hebben gecanceld zijn idioten”, zei hij in een interview. Volgens de aanklager is de uitspraak een belediging voor de kiesraad. Imamoglu zelf zegt dat hij doelde op de minister van binnenlandse zaken, die op zijn beurt Imamoglu een idioot had genoemd.

Imamoglu won in maart 2019 de verkiezingen van Erdogan’s AKP-kandidaat, maar de uitslag werd een paar dagen later ongeldig verklaard. Bij de herverkiezing won Imamoglu met een nog ruimere meerderheid. Het was een dubbele nederlaag: de AKP verloor na jaren het bestuur van Istanbul. Maar extra gevoelig was het voor Erdogan zelf, die politiek carrière maakte als burgemeester van Istanbul en meerdere malen heeft gezegd: “Wie Istanbul wint, wint Turkije.”

Imamoglu zelf heeft zich op de vlakte heeft gehouden over zijn presidentiële ambities. Het oppositieblok van de CHP en vijf andere partijen heeft nog niet bekend gemaakt wie hun kandidaat is. Eerder dit jaar werd ook het hoofd van CHP Istanbul Canan Kaftancioglu eenzelfde politiek verbod opgelegd.

Op het plein voor het gemeentehuis sprak Imamoglu de burgers toe met presidentiële allure. De uitspraak lijkt zijn populariteit nog meer te vergroten. De aanwezigen roepen om het aftreden van de regering en scanderen: “Burgemeester Ekrem!” Met overslaande stem eindigt Imamoglu zijn speech met de slogan waarmee hij ook tijdens de verkiezingen campagne voerde. “Her şey çok güzel olacak”, oftewel, “Alles komt goed.”

