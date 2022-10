Burgemeester Boetsja: We zullen nooit vergeten of vergeven

Op bezoek in Nederland wilde de burgemeester van Boetsja vertellen over de ellende die de Russen in zijn stad hebben aangericht. Maar voordat hij het woord kon voeren, daalden de raketten alweer op Oekraïne neer.

“We hebben Amsterdam met spoed verlaten.” Het Whatsapp-bericht van de assistent van Anatolii Fedoruk is kort en krachtig. De burgemeester van het Oekraïense stadje Boetsja zou eigenlijk dinsdag spreken op een congres in Amsterdam, om ambtgenoten van over de hele wereld te vertellen over de gruwelijke misdaden die Russische soldaten in zijn stad hebben begaan. En om hulp te vragen bij de wederopbouw.

Maar op maandagochtend, nog geen 24 uur na het interview met Trouw, regende het in Oekraïne weer Russische raketten. En dus keerde Fedoruk op stel en sprong terug naar Boetsja, de stad die al zoveel te verduren kreeg. Hij zat in het veilige Nederland sowieso niet helemaal op zijn gemak, zei Fedoruk zondagmiddag nog in het statige Krasnapolsky-hotel in Amsterdam. “Het contrast met de oorlogssituatie in Oekraïne is erg groot.”

Het is deze maand een half jaar geleden dat Boetsja werd heroverd op de Russen. Hoe is de situatie nu?

“Nog altijd vinden we de lichamen van mensen die door de Russen zijn vermoord. Twee weken geleden troffen we bijvoorbeeld nog twee lichamen aan in de bossen rond Boetsja, bij het ruimen van de mijnenvelden. Inmiddels hebben we de lichamen van 419 inwoners geïdentificeerd, waarvan maar liefst 93 procent schotwonden vertoonde. Verder is veel belangrijke infrastructuur vernietigd en zijn 1200 families hun huis verloren. Die moeten we nu van noodwoningen voorzien. Met hulp van de internationale gemeenschap herbouwen we de stad.”

Ondanks alles roept u inwoners van Boetsja op om terug te keren. Hoe zeker bent u van de overwinning?

“Oekraïne gaat deze oorlog zeker winnen. Met dank aan onze eigen strijdkrachten, en met militaire steun van onze bondgenoten. Dit is geen oorlog tussen Oekraïne en Rusland, dit is een strijd tussen zwart en wit, tussen waarheid en leugen, en tussen democratie en dictatuur. Die kunnen we niet verliezen. Zo’n 80 procent van de inwoners is inmiddels al teruggekeerd naar Boetsja, en hopelijk volgt de rest snel. Maar wat de Russen ons hebben aangedaan zullen we nooit vergeten of vergeven.”

‘Vrije volkeren zullen altijd voor hun vrijheid blijven vechten, hoe moeilijk dat ook is. Wij Oekraïners hebben keer op keer bewezen een vrij volk te zijn, en daar ben ik trots op.’ Beeld Jean-Pierre Jans

Anatolii Fedoruk (1972) is sinds 1998 burgemeester van Boetsja, een voorstad van Kiev met 53.000 inwoners. Het stadje kreeg wereldwijde bekendheid door de wreedheden die de Russen in 36 dagen bezetting hebben aangericht. Zelf was de burgemeester getuige van de moord op een vrouw en twee kinderen bij een Russisch checkpoint. Zijn eigen huis werd door de bezetter platgebrand. Na de bevrijding vond hij in de tuin enkel nog een stapeltje christelijke iconen terug, die blijkbaar door de Russen kort voor de brand uit het huis waren gehaald.

Ook direct na de herovering van Boetsja zei u dat u het Russische volk nooit zult vergeven. Wat betekent dat voor Russen die momenteel de mobilisatie ontvluchten?

Fedoruk denkt even na, en zucht dan diep. “Of Nederland hen wel of geen asiel verleent, dat is jullie keuze. Dit gaat over jullie begrip van de oorlog in Oost-Europa. Maar ik ben zelf van mening dat iemand dapper genoeg moet zijn om een mening te uiten in het eigen land. Vooral als dat land misdaden pleegt in jouw naam.”

Wie zich in Rusland uitspreekt tegen de oorlog, riskeert de gevangenis of erger.

“Vrije volkeren zullen altijd voor hun vrijheid blijven vechten, hoe moeilijk dat ook is. Dat is wat democratische landen onderscheidt van ondemocratische. Wij Oekraïners hebben keer op keer bewezen een vrij volk te zijn, en daar ben ik trots op. Dat geldt niet voor de Russen. Zij zijn bang en leveren geen verzet, ze rennen liever weg.”

Het Internationaal Strafhof doet al maanden onderzoek naar oorlogsmisdaden. Hoe groot acht u de kans dat de daders van Boetsja worden bestraft?

“We weten wie het zijn. Ze zijn bekend bij onze onderzoekers en onze veiligheidsdiensten. En als het niet lukt om ze in Den Haag te bestraffen, omdat Rusland daar niet aan meewerkt, dan doen we dat in ons eigen land. En ook de Duitse openbaar aanklager heeft inmiddels een onderzoek lopen. Let maar op: de strafbanken zullen niet groot genoeg zijn voor het aantal verdachten dat we voor de rechter brengen.”

