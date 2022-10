Bulgarije verdient goed aan de energiecrisis

Met mogelijk voor de vijfde maal verkiezingen in nog geen twee jaar tijd duurt de politieke chaos in Bulgarije voort. Intussen profiteert het land van onverwachte inkomsten dankzij de export van energie. Maar liefst anderhalf miljard euro verdiende het staatsenergiebedrijf daaraan al sinds de Russische inval in Oekraïne. En dat terwijl het daarvoor gebukt ging onder de hoge kosten van emissierechten, en de stadsverwarming van hoofdstad Sofia op omvallen stond.

Bulgarije beschikt over een flinke hoeveelheid bruinkool en een kerncentrale, en heeft daarmee meer dan genoeg om in zijn eigen energiebehoefte te voorzien. Buurlanden daarentegen zijn veel meer afhankelijk van gas en olie, wat hun situatie sinds de boycot van Russische aanvoer penibeler maakt.

Rinkelende kassa

Bulgarije verkocht hun daarom de afgelopen acht maanden voor 6,6 miljard kilowattuur aan energie, volgens berekeningen van onderzoeksinstituut EnAppSys. Daarmee is het land nu in grootte de derde energie-exporteur van Europa. En dankzij de hoge energieprijzen rinkelt de kassa flink in Sofia. De regering gebruikt de opbrengsten onder meer om de energie voor bedrijven te subsidiëren, en houdt de prijs voor consumenten laag.

Buurland Servië klopte bijvoorbeeld aan voor de koop van 1,75 miljoen ton aan bruinkool. Belgrado is traditioneel afhankelijk van import uit Rusland. Het EU-kandidaatlid doet niet mee aan de sancties tegen Moskou, maar verkeert wel in onzekerheid over de vraag of levering via de aanvoerroutes, die allemaal door EU-landen lopen, wel kunnen doorgaan.

Noord-Macedonië heeft een lastige politieke verhouding met Bulgarije in verband met ruzie over geschiedenis en taal, maar sloot eveneens een contract af voor de levering van energie tijdens de winter. Andere landen die profiteren van de Bulgaarse energieoverschotten zijn Roemenië, Griekenland en Turkije.

Niet alle dromen komen uit

Bulgarije wekt ongeveer de helft van zijn elektriciteit op met bruinkool, en een kwart via kernenergie. Daarvan ging altijd al een deel naar landen in de regio, maar de geopolitieke instabiliteit zorgt nu voor een recordvraag.

“Vooral de kernenergie levert veel op”, weet Bojan Rashev, energie-expert en partner bij de Bulgaarse tak van consultancybedrijf Denkstatt. Een van de twee reactoren van het land ligt deze maand stil vanwege regulier onderhoud, maar die komt binnenkort weer in bedrijf, waardoor de uitvoer van energie verder omhoog kan.

Het opvoeren van de productie van met name bruinkoolenergie draagt niet bepaald bij aan het behalen van de klimaatdoelen van de EU, waaraan ook Bulgarije zich gecommitteerd heeft. “We kunnen, zeker op korte termijn, niet zonder kolen of gas”, zegt Rashev.

“De EU droomt van een toekomst met energie uit zon en wind, maar zolang er geen goedkopere batterijen worden uitgevonden om die op te slaan, komt die droom niet uit.” De CO 2 -uitstoot van Bulgarije is ten opzichte van de totale EU-markt voor energie met 1,5 procent redelijk laag. Duitsland is koploper met 28 procent; Nederland is verantwoordelijk voor 7 procent.

Lees ook:

Bulgarije stemt alwéér, over gas en over toenadering tot Rusland

En alwéér gaan de Bulgaren zondag naar de stembus. Dit keer is het hoofdthema de hoge energieprijzen. Een deel van de armste lidstaat van de EU wil de banden met Rusland aanhalen.

Nieuwe gasbuis tussen Griekenland en Bulgarije verandert de energiekaart van Europa

Europa gaat meer gas afnemen van Azerbeidzjan, een land dat geen goede reputatie heeft op het gebied van mensenrechten.