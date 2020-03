Buitenlandse zaken: Nederlanders in Italië mogen nog steeds vertrekken

“Er gaan nog steeds vluchten en men kan ook met de auto gewoon het land verlaten,” aldus een woordvoerder. Het ministerie raadt alle Nederlanders in de regio aan de adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders in Noord-Italië verblijven.

Scholen, bars en restaurants zijn gesloten

Zo'n 16 miljoen mensen, ongeveer een kwart van de Italiaanse bevolking, worden flink beperkt in hun bewegingsvrijheid door de nieuwe maatregelen, die ten minste tot 3 april gelden. Veertien provincies in het noorden van Italië worden deels in quarantaine gezet.

Mensen in de regio mogen hun huizen nog wel verlaten, maar veel openbare plekken, zoals scholen, zijn gesloten. Bars en restaurants mogen alleen openblijven als er een minimumafstand tussen mensen van een meter wordt gehandhaafd. Reizen van en naar andere regio’s en landen is nog wel toegestaan, maar alleen onder enorm strenge voorwaarden, bijvoorbeeld als iemand moet verhuizen.

Het gaat naast de hele regio Lombardije om de provincies Modena, Parma, Piacenza, Emilia-Romagna, Rimini, Pesaro en Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso en Venetië.

De belangrijkste stad in de regio Lombardije is Milaan. Het is de Italiaanse financiële hoofdstad en heeft een bevolking van iets minder dan 1,4 miljoen mensen. In de hele regio Lombardije wonen 10 miljoen mensen.

De plannen werden in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt op een persconferentie. Daar haalde Conte uit naar Italiaanse media die de maatregelen zaterdag al gepubliceerd hadden. “Het is onaanvaardbaar”, aldus Conti over het lek. “Dit helpt mee aan onzekerheid en heeft verwarring gecreëerd. We kunnen dit niet accepteren.”

Minstens een meter uit elkaar zitten

Hij ontkent dat de gebieden grotendeels van de buitenwereld worden afgesloten. Scholen en veel kroegen blijven door het hele land dicht. Mensen wordt aangeraden thuis te blijven. De maatregelen gelden tot ten minste 3 april. Bars en restaurants blijven open, maar moeten ervoor zorgen dat iedereen minstens een meter uit elkaar zit. Tot nu toe had Italië elf dorpen met een gezamenlijke bevolking van 50.000 mensen in de regio Lombardije en delen van het gebied rond Venetië in quarantaine geplaatst.

Zaterdagavond werd bekend dat het aantal in Italië geconstateerde gevallen van het nieuwe coronavirus is gestegen tot 5883. In totaal zijn 233 mensen overleden. Daarmee is Italië het zwaarst getroffen van heel Europa. Van alle patiënten zijn er 589 volledig hersteld.

Zaterdag zei de Italiaanse sociaaldemocraat Nicola Zingaretti het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen. De partijleider van de regerende Democratische Partij maakt het goed, maar moet de komende dagen thuisblijven.

Tsjechen vragen om reisverbod

De Tsjechische premier Andrej Babis vindt dat Italië voor al zijn inwoners een reisverbod naar Europese landen moet instellen om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te beteugelen, zei hij zondag.

Volgens Babis kan Tsjechië Italianen niet verbieden naar het land te reizen vanwege het Schengenverdrag. Daarin is vastgelegd dat mensen in principe niet meer bij de grens worden gecontroleerd en er vrij verkeer is van personen tussen landen die het verdrag hebben ondertekend. Tsjechië en Italië behoren daartoe, net als 24 andere Europese landen zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk.