Buitenlandse journalisten in Rusland vogelvrij, blijkt uit arrestatie Amerikaanse correspondent

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft donderdag bekendgemaakt dat ze de correspondent van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal (WSJ) heeft gearresteerd. Ze liet weten dat de 31-jarige Evan Gershkovich in de Centraal-Russische stad Jekaterinenburg is opgepakt op verdenking van spionage.

Volgens de opvolger van de notoire KGB uit de Sovjet-Unie verzamelde Gershkovich ‘geheime informatie over de activiteiten van één van de ondernemingen van het Russische militair-industriële complex, wat neerkomt op een staatsgeheim’. De dienst voegde daaraan toe dat de WSJ-correspondent ‘in opdracht van de Verenigde Staten handelde’.

Volgens lokale media was Gershkovich in Jekaterinenburg om een verhaal te maken over de oorlog in Oekraïne en de Wagner Groep, het particuliere huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin, een oligarch die nauwe banden heeft met president Poetin. Ook meldde de onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza dat Gershkovich onlangs een bezoek bracht aan het nabijgelegen stadje Nizjni Tagil waar onder meer een grote tankfabriek staat.

Tot twintig jaar celstraf

In een eerste reactie op het voorval liet het ministerie van buitenlandse zaken in Moskou weten dat ‘wat de werknemer van The Wall Street Journal aan het doen was in Jekaterinenburg niets van doen heeft met journalistiek’. Later op de dag reageerde ook Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov op de arrestatie door te stellen dat Gershkovich ‘op heterdaad’ werd betrapt. Onder de Russische wet riskeren spionageverdachten een celstraf van maximaal twintig jaar.

Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog dat een buitenlandse journalist op verdenking van spionage in Rusland wordt opgepakt. De afgelopen decennia werden alleen twee Russische journalisten vanwege vermeende spionageactiviteiten gearresteerd: Grigory Pasko in 1997 en Ivan Safronov in 2020. Pasko kwam in 2003 op vrije voeten, Safronov zit momenteel een straf van 22 jaar uit.

De arrestatie heeft een schokgolf veroorzaakt onder buitenlandse journalisten in Rusland, die door dit incident uit veiligheidsoverwegingen mogelijk besluiten het land te verlaten. Dit gebeurde ook vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, toen het parlement in Moskou draconische militaire censuurwetten doorvoerde. Honderden buitenlandse journalisten besloten hun biezen te pakken.

Repressieve willekeur

“Dit is een frontale aanval op alle buitenlandse correspondenten die nog in Rusland werken en het betekent dat de FSB is losgeslagen”, zo reageerde de Russische onderzoeksjournalist en expert op het gebied van de veiligheidsdiensten Andrej Soldatov donderdag op Twitter. Het voorval lijkt inderdaad een waarschuwingsschot voor buitenlanders die zich in Rusland bezighouden met waarheidsvinding: verslaggevers zijn vogelvrij en iedereen kan dankzij de repressieve willekeur de volgende zijn.

Op sociale media zinspeelden experts en collega’s van Gershkovich, veelal onder begeleiding van de slagzin ‘journalistiek is geen misdaad’, ook op de mogelijkheid dat Moskou de arrestatie van de Amerikaanse staatsburger kan gebruiken als onderdeel van zogeheten ‘gijzeldiplomatie’. Door Gershkovich gevangen te nemen zou het Kremlin hem op een later moment uit kunnen ruilen tegen prominente Russische gevangenen die momenteel vastzitten in Amerikaanse cellen.

