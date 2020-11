Buenos Aires rouwt om Maradona: ‘Vandaag is het voetbal gestorven’

“Vandaag is het voetbal gestorven”. Sportjournalist Horacio Pagani kan zijn tranen niet inhouden als hij live op de lokale televisie spreekt over de dood van zijn vriend Diego Armando Maradona.

Argentinië rouwt om de dood van de voetbalster. Op iedere tv-zender zijn de beelden hetzelfde: presentatoren die met rode oogjes het overlijden van de oud-wereldkampioen bekend maken.

“We maakten ons regelmatig zorgen over zijn gezondheid”, zegt presentator Sebastián Vignolo. “Maar tot nu toe kwam Diego er altijd mee weg. Want Diego was een superheld.” De kijker mag de conclusie trekken: superhelden sterven niet. Oud-teamgenoot van Maradona, Oscar Ruggeri, die in 1986 wereldkampioen met hem werd, kijkt beduusd toe en antwoordt. “Hij maakte ons gelukkig”. Nu overheerst het verdriet.

De Argentijnen hebben veel afgezien. Crisis na crisis ging vooraf aan de coronapandemie, die ongekend hard toeslaat in het Zuid-Amerikaanse land. Maar dat weerhoudt fans niet om de straat op te gaan om hun held te eren. Op een steenworp van het stadion van Argentinos Juniors, waar Diego debuteerde als profvoetballer, leggen buurtbewoners bloemen neer bij zijn voormalige woning. “Bedankt voor alles Diego, vaarwel”, staat te lezen op een van de kaartjes.

Reacties uit de voetbalwereld Romário: “Maradona heeft ons allemaal in extase gebracht.” Pelé: “Ik ben verdrietig dat ik op deze manier mijn vriend ben verloren” Italiaanse voetbalclub Napoli: “De dood van Maradona is een verwoestende klap voor stad en club.” Lionel Messi: “Dit is een heel trieste dag voor alle Argentijnen en voor het voetbal”

Tomás Messina werkt als historicus bij Argentinos Juniors. “Diego betekent voor mijn club wat Cruijff voor Ajax heeft betekend. Hij heeft een bescheiden club op de wereldkaart gezet. De oudere fans hebben van hem kunnen genieten, maar dankzij zijn transfer hebben we een elftal opgebouwd waarmee we in de jaren tachtig kampioen van Zuid-Amerika werden. En later heeft hij de club in zware tijden financieel gesteund.’’

Ook bij de toegangspoortjes van La Bombonera, het mythische stadion van grote broer Boca Juniors, hangen posters van Diego en worden kaarsjes gebrand. Hier was ‘Pluisje’ een attractie: eerst op het veld, en na zijn voetbalcarrière op de tribune als hij vanuit zijn skybox luidkeels ‘zijn’ Boca aanmoedigde.

Boca afgelast

De internationale bekerwedstrijd die Boca gisteravond moest spelen, werd direct door de Zuid-Amerikaanse bond afgelast.

Tot ver buiten de Argentijnse hoofdstad trokken fans naar stadions waar Maradona speelde, zoals in Rosario bij Newell’s Old Boys. De meeste fans in Buenos Aires gingen ‘s avonds naar de Obelisk, in het hart van de hoofdstad. Normaal vloeien daar tranen van geluk: hier vieren voetbalfans traditiegetrouw hun kampioensfeest.

Ook Fernando Rinero (40) is naar de Obelisk getrokken. “Om te feesten. Toen ik het nieuws hoorde, heb ik eerst twee uur gejankt. Maar nu gaan we hem drie dagen eren.”

Samen met andere fans zingt hij Maradona toe. Getooid in een shirt van Boca’s aartsvijand River Plate. “De liefde voor Maradona is groter dan de liefde voor welke club dan ook.”

Hand van God

Met de honderden vroeg al aanwezige fans zingt hij: ‘Wie niet springt, is een Engelsman’. Ze zijn Maradona eeuwig dankbaar voor de ‘Hand van God’, zijn handsdoelpunt op het WK 1986 tegen Engeland. Velen van hen stonden hier ongetwijfeld ook 34 jaar geleden, toen Argentinië met een superieure Diego wereldkampioen werd, en door de Argentijnen tot ‘God’ werd gekroond.

Hoe groot Maradona is, blijkt ook uit de reactie van de regering. President Alberto Fernández, groot fan van van Maradona en Argentinos Juniors, heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Lokale media melden dat de president zijn werkpaleis beschikbaar heeft gesteld aan de familie voor een wake. Als het aan de fans ligt krijgt hij zelfs een staatsbegrafenis.

