Buckingham Palace weigert resten van prins Alemayehu op te graven, Ethiopië houdt voet bij stuk

Het wordt tijd dat hij terug naar huis komt, vindt Ethiopië. Een als kind naar Groot-Brittannië meegenomen en daar overleden prins is begraven in een graftombe op Windsor Castle. En daar moet hij blijven, menen de Britten.

Als prins Alemayehu in 1868, op 7-jarige leeftijd, niet was meegenomen naar Groot-Brittannië, dan zou hij waarschijnlijk de nieuwe keizer van het Afrikaanse rijk Abessinië (het huidige Ethiopië) zijn geworden. Hij was de enige wettige zoon van keizer Tewodros II. Maar zijn vader pleegde, na een pijnlijk verlies op het slagveld tegen de Britten, dat jaar zelfmoord. Kort erna overleed ook Alemayehu’s moeder. Het maakte de jonge prins wees, en dus kwetsbaar.

De Britten namen hem mee naar huis om hem te beschermen tegen de vijanden van zijn vader. Zo luidt althans het verhaal dat veel Britten graag horen. Een andere uitleg is dat prins Alemayehu gevangen werd genomen. ‘Gestolen’, zoals de Ethiopische ambassadeur in Londen in 2019 zei.

Hoe het ook zij, Alemayehu groeide daarna op in Groot-Brittannië. Aanvankelijk op het Isle of Wight, waar ook de Britse koningin Victoria haar buitenverblijf had. De vorstin ontwikkelde een zwak voor het jongetje. Ze schreef volgens de Daily Mail in haar dagboek dat hij ‘een heel mooi gezicht’ had. ‘Een sierlijke jongen met mooie ogen en een mooie neus en mond. Al zijn de lippen wat dik.’

Heimwee naar Abessinië

Victoria zorgde dat Alemayehu een opleiding kon volgen. Maar hij overleed op 18-jarige leeftijd, nadat hij buiten in de kou in slaap was gevallen en pleuritis (ofwel: de pleuris) opliep. De koningin stond erop dat de Afrikaanse prins eervol zou worden begraven in een graftombe op Windsor Castle.

Als klopje op de eigen Britse schouders kwam er nabij de tombe een plaquette te hangen met de tekst: ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij in huis’. Alleen bleek uit historische correspondentie dat de prins zelf vooral terugverlangde naar Abessinië.

Alleen in een vreemd land

Het graf vormt inmiddels een probleem. Want Ethiopië wil het stoffelijk overschot van zijn prins al jaren terug. Wat Buckingham Palace weigert. Een woordvoerder zei vorige week tegen de BBC dat een verwijdering de grafrust van de andere overledenen in de tombe zou schenden. Ethiopische nabestaanden houden vol dat het ronduit ‘verkeerd’ is om een Ethiopische prins begraven te laten liggen in Groot-Brittannië. Zo ver van huis.

En toegegeven: wie de dagboeken van koningin Victoria leest, krijgt het gevoel dat zij wel enig begrip voor dit argument zou hebben kunnen opbrengen. ‘Het is zo triest’, schreef zij over Alemayehu’s overlijden. ‘Helemaal alleen, in een vreemd land, zonder ook maar één naaste of familielid.’

