Brussels ‘groen’ ligt uitermate gevoelig

De toon is koel, de boodschap hard. Er is, zo schrijven Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden woensdag aan de Europese Commissie, een ‘gebrek aan wetenschappelijk bewijs die ten grondslag ligt aan het opnemen van energie uit gas in de Taxonomie’. In gewone-mensentaal betekent dat: het idee van de Europese Commissie over wat groen is, slaat nergens op.

De Commissie presenteert naar verwachting woensdag een voorstel waar veel van afhangt. Het heet de ‘taxonomie’, en het is eigenlijk bedoeld als een technische aanvulling op de groene plannen van Brussel. Het geeft antwoord op de vraag wat geldt als een duurzame investering en wat niet.

Investeerders, bijvoorbeeld, hebben duidelijkheid nodig over het financieren van energiecentrales. Blijft kernenergie bestaan, en in welke vorm? Mogen nieuwe gascentrales nog worden gebouwd, en hoe dan?

Politieke lading

Maar de lijst heeft een giftige politieke lading gekregen, omdat hij wereldwijd effect kan hebben. Zo komt het dat wat de Commissie nu tot ‘groen’ bestempelt, uiterst gevoelig is geworden.

Wat precies het voorstel van de Commissie zal zijn is nog onbekend, maar als gas en kernenergie er dezelfde rol op spelen als de Commissie een maand geleden van plan was, dan volgt een explosief halfjaar.

Op de laatste dag van 2021 verscheen het plan voor het eerst. Daarin stond dat zowel gascentrales als kerncentrales onder allerlei voorwaarden zouden blijven gelden als groene investeringen.

Nederland is het met drie collega-landen niet eens met de voorwaarden die aan gascentrales worden gesteld. Het vindt dat een gascentrale alleen groen genoemd kan worden, als die minder dan 100 gram CO2 per kilowattuur uitstoot. De Commissie stelde 270 gram voor.

Andere landen, zoals Duitsland, hebben juist weer hele grote bezwaren tegen kernenergie op de lijst.

Advocaat

Oostenrijk wil dat beide taboe zijn. De dag nadat de Commissie zijn plannen bekendmaakte, zei Oostenrijk dat het alvast op zoek was gegaan naar een advocaat. Het land wil de Commissie voor de rechter dagen, omdat het zich op deze manier kan houden aan zijn eigen klimaatdoelen. Luxemburg is het met Oostenrijk eens.

Beide landen hebben het over een rechtszaak, omdat ze vrezen dat ze de plannen niet kunnen tegenhouden in de Europese Raad. Daar zijn 20 van de 27 lidstaten voor nodig, maar oostelijke lidstaten willen juist wel gas op de lijst. Ze zien dat als overgangsmaatregel van kolen naar schone energie.

Frankrijk, dat zelf veel kerncentrales heeft, wil graag dat kernenergie in de lijst staat.

Volgens Bas Eickhout van de Europese groenen ‘kun je de klimaatdoelen van Parijs wel op je buik schrijven’ als gas- en kernenergie ook in de taxonomie staan. Hij betwijfelt of hij genoeg medestanders voor dat standpunt kan vinden in het Europees parlement.

