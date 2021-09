Brussel ziet de nieuwe migratiegolf alweer komen, maar een deal is er nog lang niet

Het aantal migranten dat illegaal naar Europa komt, neemt weer toe. De Europese Commissie is bang dat de geschiedenis zich zal herhalen. Dat binnenkort, net als in 2015, grote aantallen mensen door Europa zullen lopen op zoek naar een plek waar ze veilig zijn, zonder dat iemand weet waar ze uiteindelijk naartoe moeten. De crisis in Afghanistan alleen al zou daarvoor kunnen zorgen, want in dat land zijn nu al 635.000 mensen op drift geraakt.

De cijfers wijzen nog lang niet in de richting van die van 2015, maar in bijvoorbeeld Italië is de druk alweer voelbaar. Daar komen nu vanuit Libië aanzienlijke aantallen mensen naartoe. Ook de het aantal mensen dat naar de Canarische Eilanden vlucht is in één jaar verdubbeld naar meer dan 25.000 in de eerste negen maanden van 2021. En vanuit de EU staken dit jaar alleen al meer dan 13.000 mensen het kanaal over naar het Verenigd Koninkrijk, anderhalf keer zoveel als een jaar eerder.

Lang niet iedereen is het eens

Maar nog altijd zit er geen beweging in de goedkeuring van het migratiepact. Dat is een omvangrijk voorstel dat de Commissie ruim een jaar geleden deed, over hoe de EU wil omgaan met toekomstige vluchtelingenstromen.

Brussel zet in op ­akkoorden met derde landen die hun inwoners zoveel mogelijk bij zich moeten houden, betere bescherming van de EU-buitengrenzen, snelle ­beoordeling van arriverende asiel­zoekers, slagvaardiger terugsturen van degenen die niet welkom zijn en een solidaire ­verdeling van de vluchtelingenopvang onder alle 27 lidstaten. Maar de lidstaten en het Europees Parlement moeten het nog goedkeuren en daar is lang niet iedereen het eens.

Woensdag, bij de presentatie van de nieuwe cijfers, benadrukte Eurocommissaris Margaritis Schinas nogmaals het belang van dat migratiepact. Hij maakte zich ook druk om een nieuwe vorm van migratie: het inzetten van vluchtelingen als politiek instrument. Die opmerking was met name gericht tegen Wit-Rusland, dat sinds juni opzettelijk migranten naar de EU is gaan sturen, uit woede tegen economische sancties die het land kreeg opgelegd.

Wit-Rusland opereert als mensensmokkelaar

Eurocommisaris Ylva Johansson zei woensdag dat Wit-Rusland opereert als mensensmokkelaar: het land vraagt rond de 10.000 euro voor een overtocht naar Minsk, waarvoor ze een vlucht, een nacht in een mooi hotel en een reis naar een EU-grens krijgen. Daar worden ze gedropt in een niemandsland tussen EU en niet-EU. Terug kan niet, vooruit ook niet. Minsk krijgt nu een extra strafmaatregel: voor diplomaten wordt het moeilijker om een visum voor de EU te krijgen.

Veel andere dingen kan de commissie op dit moment niet doen om de groei van het aantal vluchtelingen te stoppen. Totdat er een doorbraak is bereikt op het grote migratievoorstel, gaat het om lapmiddelen. Een woensdag gepresenteerd actieplan tegen zwartwerken maakt daar deel van uit. Het vertelt lidstaten nogmaals wat ze kunnen doen om illegale arbeid tegen te gaan, bijvoorbeeld in de bouw en ook in de wereld van de maaltijdbezorging. Werkgevers die mensen illegaal te werk stellen kunnen bijvoorbeeld gestraft worden.

