Brussel wil voor alle Europeanen een elektronisch patiëntendossier

“De patiëntendossiers zijn het bloed dat door de aderen van onze medische systemen vloeit”, zei commissaris Margaritis Schinas dinsdag poëtisch. Hij zei dat in Europa een schat aan medische informatie beschikbaar is waarvan veel te weinig gebruik wordt gemaakt.

Mensen zijn doorgaans huiverig om hun persoonlijke gegevens in computerdata omgezet te zien, zeker als het gaat om gevoelige medische informatie. In Nederland riep 11 jaar geleden het plan een elektronisch patiëntendossier in te richten fel verzet op.

Nu denkt Brussel dat de tijd rijp is voor een Europees elektronisch patiëntendossier. Het massale gebruik van het digitale covidcertificaat, de voorbije twee jaar, is daar volgens de Commissie het bewijs van.

Belangrijk voor het slagen van het project is de medewerking van de 27 Europese lidstaten. Die zijn grotendeels in verschillende fasen van digitalisering. Elf landen in de Unie hebben daarin nog geen enkele stap gezet: daar schrijven de artsen hun recepten nog op papier. De landen krijgen budget om te digitaliseren. De lidstaten moeten nog akkoord gaan, net als het Europees Parlement.

Besparing op kostbare onderzoeken

De Europese Commissie ziet over drie jaar een Europa voor zich waarin burgers, in welke lidstaat ze zich ook bevinden, artsen toegang kunnen geven tot hun medische gegevens. “Dat bespaart geld, want dan hoeven kostbare onderzoeken niet twee keer te worden uitgevoerd”, aldus Schinas.

Eurocommissaris Stella Kyriakides wees erop dat het dossier ook een uitkomst zou zijn voor patiënten met zeldzame aandoeningen, omdat hun gegevens dan in heel Europa geanonimiseerd kunnen worden ingezien door onderzoekers. Die kunnen zo sneller een medicijn ontwikkelen. Lidstaten kunnen bovendien sneller de gezondheid van hun burgers vergelijken met die van anderen en zo beleidskeuzes maken.

Dit alles moet mogelijk worden zonder dat de privacyregels worden geschonden. Burgers krijgen zelf zeggenschap over wat er in hun dossier staat, dat te vinden is in hun eigen omgeving op het platform Myhealth@eu.

Ze mogen zelf besluiten wie het dossier kan inzien en kunnen er ook fouten in rechtzetten, zo is het plan. Het zal uitdrukkelijk verboden zijn de medische informatie te gebruiken tegen het belang van het individu, of voor reclamedoeleinden. Onderzoekers die gegevens willen gebruiken kunnen dat alleen doen als die niet herleidbaar zijn tot personen.

