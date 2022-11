Brussel wil niet dat Scholz naar China gaat, zeker niet in z’n eentje

Ga niet, kreeg de Duitse bondskanselier Scholz de afgelopen dagen steeds te horen. Ga niet naar China, ga niet alleen, wees waakzaam, geloof dat Peking weinig goeds met je voor heeft.

Maar Olaf Scholz stapt donderdagavond toch op het vliegtuig, met in zijn kielzog directieleden van de Duitse industriereuzen BASF en Volkswagen, onder anderen. Duitse bedrijven met grote Chinese belangen – BASF wil zelfs zijn complete productie naar China verplaatsen, Volkswagen verkoopt er 40% van zijn auto's.

Na de haven van Hamburg

De EU kijkt toe met opgetrokken wenkbrauwen. Wat betekent deze reis van Scholz, die China in het regeerakkoord nog betitelde als ‘systeemrivaal’? Sinds de Duitse bondskanselier onlangs al het politiek omstreden plan goedkeurde om het Chinese bedrijf Cosco een flink aandeel in de haven van Hamburg te laten kopen, heeft Brussel openlijk argwaan dat Scholz het Duitse handelswezen belangrijker vindt dan de positie die de EU ten opzichte van China wil nemen .

Die Europese positie, sinds een jaar of drie steeds krachtiger geuit, is de boodschap van onafhankelijkheid. De voorheen warme betrekkingen met China zijn in veel opzichten tegengevallen. China nam veel, maar gaf weinig. Nu remt Brussel de groei van Chinese belangen eerder dan dat het ze aanmoedigt en waarschuwt het zijn bedrijven dat produceren in China niet alleen voordelig is.

Thierry Breton, de Franse eurocommissaris van industrie, gebruikte het woord ‘naïef’ over de Duitse bondskanselier. “Je moet niet lichtgelovig zijn”, zei Breton in de richting van Scholz.

Vrees voor spionagesoftware

Brussel is ook in toenemende mate beducht op Chinese spionage, die niet uit te sluiten is als Europese overheden grote softwareprojecten uitbesteden aan Chinese partijen. Bovendien heeft de manier waarop Rusland de Europese afhankelijkheid op het gebied van gas wist uit te spelen, een nieuw onafhankelijkheidsdenken in gang gezet. Europa wil nu loskomen van China.

Thierry Breton, Europees Commissaris voor industrie. Beeld AFP



Maar Duitsland, het EU-land met de grootste economie, vaart onder Olaf Scholz een geheel eigen koers, die van de warme band met China. Het gaat gewoon zaken doen alsof er op het politiek vlak niets speelt: business as usual.

Scholz is het niet eens met de Europese kritiek. “Precies vanwege het feit dat ‘business as usual’ geen optie meer is, reis ik naar Peking", schreef hij donderdag in een opinie-artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Scholz wil voorkomen dat de wereld China isoleert.

“Van alle landen heeft Duitsland, waar de verdeeldheid tijdens de Koude Oorlog zo'n pijnlijke ervaring is geweest, vooral geen belang bij het ontstaan van nieuwe blokken in de wereld", schrijft hij.

Scholz blijft koersen op samenwerking

Dat China een flinke tegenstander is, een systeemrivaal inderdaad, erkent Scholz. “We moeten dat aangaan door de strijd te accepteren en de gevolgen ervan goed te laten doorklinken in onze beleidskeuzes”, vindt hij. “Maar tegelijk moeten we onderzoeken waar samenwerking in ons beider belang blijft.”

Vanuit Brussel wordt het met lede ogen aangezien. Het solobezoek van Scholz toont ook dat Europa weer eens verdeeld is, een beeld dat Breton niet graag aan China toont. “Het is heel belangrijk dat lidstaten hun gedrag coördineren”, zei Breton daarom.

Hij wil ook dat Europese bedrijven voortaan wel twee keer nadenken voor ze zich op de Chinese markt begeven. “Bedrijven die de gok nemen, werpen zich in het ongewisse”, zei hij.

Scholz ziet het meer strategisch. “Dit land, met zijn 1,4 miljard inwoners en zijn economische macht zal een sleutelrol vervullen op het wereldtoneel in de toekomst”, zegt hij. Daar kun je maar beter vrienden mee zijn.

Lees ook:

Voor de VS is China de vijand, de EU twijfelt, en Duitsland verkoopt een deel van de Hamburgse haven

Duitsland haalt de banden met China aan uit economisch belang. Daarmee wijkt bondskanselier Scholz af van de lijn in de VS en ook in Europa, waar het wantrouwen ten opzichte van Peking toeneemt.