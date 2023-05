Brussel wil corruptie in lidstaten harder aanpakken

De georganiseerde misdaad maakt steeds vaker gebruik van het verschil in wetgeving in lidstaten, merken de grensoverschrijdende politiediensten. Wat in het ene land verboden is, is in het andere EU-land toegestaan.

De georganiseerde misdaad heeft ook altijd corrupte ambtenaren nodig om zijn zaakjes te regelen. Daarom wil de Europese Commissie nu de wetgeving gelijk trekken. Wat een overheidsambtenaar in het ene land niet mag, moet hij ook in het andere niet mogen.

“Corruptie ondermijnt het vertrouwen van burgers in de staat”, zei gisteren Eurocommissaris Vera Jourova, die het voorstel presenteerde. Momenteel is de wetgeving tussen Europese lidstaten maar in zeer beperkte mate gelijk getrokken. Zo is bijvoorbeeld in alle lidstaten verboden om overheidsambtenaren om te kopen, maar is verrijking met overheidsgeld niet overal even misdadig.

Vriendjespolitiek

Ook vriendjespolitiek en het misbruik maken van een positie zijn niet overal in de Europese Unie op dezelfde manier strafbaar, als ze dat al zijn. Dat maakt het moeilijk voor grensoverschrijdende diensten als Europol om misdaad aan te pakken.

Daar komt nog bij dat 70 procent van de Europeanen onlangs in een enquête zei dat er corruptie is in zijn of haar land, terwijl maar 40 procent aangaf dat de overheid daar ook echt iets tegen doet. Dat beeld wil de Europese Commissie veranderen, omdat het het vertrouwen in de overheid ondermijnt.

Nu wil de Europese Commissie ervoor gaan zorgen dat alle vormen van machtsbederf in de wetboeken terecht komen. Dat maakt het eenvoudiger voor diensten om criminele netwerken op te sporen en voor het gerecht te brengen.

Politici die overstappen naar de private sector

De straffen die op het misbruik maken van een overheidspositie staan, moeten ook in alle lidstaten hetzelfde worden. Nu staat op omkoping in het ene land drie maanden en in het andere vier jaar. Dat moet overal even hoog worden.

De nieuwe wetten moeten ook aangeven wat strafverzwarende omstandigheden zouden kunnen zijn. Dat is bijvoorbeeld als de verdachte een hele hoge overheidsfunctionaris is. Als hij zichzelf en anderen aangeeft, zou er juist een minder zware straf moeten komen.

De nieuwe richtlijn bevat ook regels tegen beïnvloeding van politici en over zogenaamde ‘draaideurconstructies’, waarin politici overstappen naar een rol in de private sector. De Europese instituties willen ook voor zichzelf strengere regels maken.

Op de dag van de bekendmaking van de nieuwe regels voerde de Europese politiedienst Europol een grootschalige operatie uit in tien landen. De actie was gericht tegen de de Italiaanse maffia-organisatie ’ndrangheta. In totaal werden 132 mensen gearresteerd. De verdachten hielden zich bezig met een omvangrijk deel van de cocaïnehandel in Europa, zo vermoedt Europol. Aan het hoofd van de criminele organisatie stonden een paar oude maffia-familieclans in Calabrië, Italië. “Zulke organisaties kunnen we in de toekomst beter bestrijden als we de wetten in Europa gelijk trekken”, zei Eurocommissaris Margaritis Schinas.

