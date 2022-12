Brussel vreest dat Amerika de groene industrie weglokt uit Europa

De voorzitter van de Europese Commissie wil met de Europese lidstaten overleggen over staatssteun-regels. De Commissie voelt zich onder druk gezet door de Verenigde Staten, waar president Joe Biden miljarden heeft uitgetrokken om de groene industrie te ondersteunen.

De Commissie zegt enerzijds blij te zijn met het Amerikaanse initiatief om de inflatie te verminderen, wat de overgang naar een duurzame wereld zal versoepelen. Maar voor Europa brengt dit grote risico’s met zich mee. Energie-intensieve sectoren zouden ervoor kunnen kiezen in de Verenigde Staten te gaan investeren in plaats van in Europa. Daarom wil Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de regels voor staatssteun versoepelen.

Eerder deze week publiceerde Eurocommissaris Margrethe Vestager een artikel in verschillende Europese kranten. Daarin schreef ze dat het concurrentievermogen van de groene industrie in Europa van twee kanten onder druk staat. Dat ondervindt al last van de hoge energieprijzen, die in de VS een flink stuk lager zijn; en daar komt nu dan de Amerikaanse Inflation Reduction Act, die bestaat uit royale subsidies voor productie in de VS, nog bij.

Hernieuwbare energie aanmoedigen

De Inflation Reduction Act is een steunpakket van bijna 370 miljard dollar dat het Amerikaanse bedrijfsleven moet helpen. De wet, die onder meer is bedoeld om de ontwikkeling van hernieuwbare energie aan te moedigen, gaat al volgend jaar in.

Von der Leyen schreef de Europese leiders woensdag dat ze met hen wil spreken naar aanleiding van deze Amerikaanse inflatiewet. ‘We moeten een paar jaar lang onze regels voor staatssteun aanpassen’, stelt ze. Die regels moeten in haar ogen eenvoudiger worden, bijvoorbeeld voor hernieuwbare energie en de overgang naar koolstofarme productie. Wat Von der Leyen betreft, gaan deze eenvoudiger regels al begin 2023 gelden.

De Commissievoorzitter wil bovendien een nieuw Europees fonds oprichten, omdat niet ieder Europees land voldoende geld heeft om de gewenste staatssteun te geven. De EU zou daarvoor opnieuw leningen moeten aangaan.

Gemeenschappelijke Europese industriepolitiek

In de zomer zal de Europese Commissie concrete voorstellen doen voor een zogenoemd ‘Europees soevereiniteitsfonds’, zegt Von der Leyen, die dat woord al een paar keer heeft laten vallen in toespraken.

Volgens haar is het tijd voor een gemeenschappelijke Europese industriepolitiek, die dan ook gepaard zou moeten gaan met een gemeenschappelijke Europese financiering.

De versoepeling van staatssteun-regels staat niet op de officiële agenda van de Europese regeringsleiders, die elkaar donderdag in Brussel treffen. Toch zal het onderwerp wel worden besproken, want de leiders delen allemaal de vrees dat Europa’s groene industrie zal worden weggelokt door Amerika.

Zorgen van Europa kenbaar maken

De Franse president Emmanuel Macron ging onlangs op bezoek in het Witte Huis om de zorgen van Europa kenbaar te maken. Zijn minister van financiën Bruno Le Maire pleitte twee weken geleden voor een Europees fonds dat de Amerikaanse wet spiegelt.

Minister Sigrid Kaag van financiën zei bij een vergadering van ministers van financiën in Brussel eerder deze maand dat de Europese landen ‘moeten kijken wat we gezamenlijk kunnen doen’.

Lees ook:

VS trekken honderden miljarden dollars uit voor windmolens, kerncentrales en elektrische auto’s

Een nieuwe wet pompt miljarden dollars in het terugdringen van broeikasgassen in de Verenigde Staten en maakt veel energiebesparende maatregelen mogelijk.