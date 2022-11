Brussel voert de druk op Nederland op: ook Bulgarije en Roemenië verdienen open grenzen

Nederland staat in Brussel onder flinke druk. De meeste Europese landen vinden dat de inwoners van Roemenië, Bulgarije en Kroatië zonder paspoortcontrole naar andere landen van de Europese Unie moeten kunnen reizen. Gisteren zei ook de Europese Commissie dat recent onderzoek ter plaatse opnieuw uitwees dat de drie landen daar helemaal klaar voor zijn.

Nederland vormt met Zweden een piepkleine minderheid van landen die de zogenaamde ‘Schengenzone’ – het gebied waarin is afgesproken dat paspoorten niet nodig zijn – liever niet willen uitbreiden. Zowel Nederland als Zweden vreest voor de georganiseerde misdaad uit de drie landen.

De Europese Commissie zegt dat de drie landen voldoen aan alle criteria die in de Europese regels zijn opgesteld. Daar voldeden ze eigenlijk in 2011 al aan, maar ook toen lag Nederland dwars. De Commissie heeft nu opnieuw onderzocht of de landen aan alle regels voldoen en wil graag dat de lidstaten in december een besluit nemen, zodat de paspoortcontroles in 2023 kunnen verdwijnen.

Beter onderzoek

In de Tweede Kamer werd vorige maand een motie aangenomen waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen om tegen toetreding van Roemenië en Bulgarije te stemmen. Een andere motie vroeg om beter onderzoek naar corruptie, georganiseerde misdaad en de rechtsstaat voor er ‘onomkeerbare stappen’ worden gezet.

Een onderzoeksteam met daarin ook Nederlanders is, zo zei Europees Commissaris Ylva Johansson woensdag, afgelopen dinsdag vertrokken om de situatie zelf in ogenschouw te nemen. Zij hoopt dat de landen die nu nog aarzelen hun reserves opzij zetten op 8 december, het moment dat de lidstaten over de kwestie moeten beslissen.

Alle landen moeten het eens zijn voordat de drie landen hun grenzen kunnen openstellen. Johansson zei dat ze twee besluiten verwacht: één over Kroatië en een ander over Bulgarije en Roemenië.

‘Discriminerend’

Het Europees Parlement heeft zich al voor toetreding van de landen uitgesproken. Dat parlement vond juist in grote meerderheid dat het buitensluiten van Kroatië, Bulgarije en Roemenië ‘discriminerend’ is. “Het heeft een ernstige impact op de levens van burgers en werknemers, en de grenscontroles zijn nadelig voor de interne EU-markt”, zo zei het Europees parlement.

De Europese Commissie wijst Nederland erop dat er onlangs nog een nieuw evaluatiesysteem is ingesteld waarmee de EU een extra mogelijkheid heeft om de landen in de Schengenzone te blijven volgen.

‘Het lijdt geen enkele twijfel dat de EU klaar is om een dergelijk historisch besluit te nemen’, zo schrijft de Europese Commissie woensdag. Ze wijst erop dat ook onlangs nog bij een onderzoek is gebleken dat Bulgarije, Roemenië en Kroatië zich voorbeeldig houden aan alle voorwaarden. De commissie zegt dat de landen ook bijzonder goed in staat zijn om zich bezig te houden met grensoverschrijdende criminaliteit.

De Europese Commissie constateerde ter plaatse dat juist de strijd tegen criminaliteit in de landen prioriteit heeft en dat ze op alle mogelijke manieren bijdragen om Europa veiliger te maken.

“Ik hoop dat deze bevindingen ertoe bijdragen om de landen die nog twijfelen, over de streep te trekken”, zei Johansson.

