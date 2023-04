Brussel tikt Nederland (nog) niet op de vingers, maar wijst wel op zelfgemaakte stikstofafspraken

‘Een bedillerige brief uit Europa’, noemde SGP-voorman Kees van der Staaij het schrijven dat Europees Commissaris Virginijus Sinkevicius vorige week naar stikstofminister Christianne van der Wal stuurde. “Hoe gaat het kabinet ervoor zorgen dat Brussel geen zand in de motor strooit?”, vroeg hij woensdag tijdens het debat over de Statenverkiezingen aan premier Rutte.

Het idee dat ‘Brussel’ speciaal de pik heeft op Nederland leeft niet alleen bij de bevindelijk gereformeerden. ‘Brussel dicteert’, was in hetzelfde debat de analyse van Joost Eerdmans (JA21). Maar de Europese werkelijkheid is een heel andere. Daar kijkt men met een zorgelijke blik naar Nederland, dat op de Europese milieu- en natuurkaartjes almaar roder kleurt, terwijl het land al zoveel extra tijd kreeg. Die tijd is nu op, want alle Europese landen hebben afspraken gemaakt over waar ze op milieugebied in 2030 willen staan.

Bij mensen die Europees commissaris Sinkevicius weleens hebben ontmoet, komt niet meteen het woord ‘bedillerig’ op. Sinkevicius is een wat bedeesde, nog betrekkelijk jonge man van 32 jaar uit Litouwen, afkomstig van de (in Nederland nogal onwaarschijnlijke) partij van ‘Boeren en Groenen’. Hij was er minister van economische zaken en kreeg in het kwartetspel van EU-commissariaten in 2019 de post milieu, oceanen en visserij toebedeeld. Dat is geen kleine portefeuille, want het omvat zo’n beetje alles waarop de Europese landen nog flink wat werk moeten verzetten om het door henzelf gestelde doel te halen.

Regels en richtlijnen

Alle Europese landen moeten in 2030 aantonen dat ze al een flink eind onderweg zouden zijn met de overgang naar een minder vervuilende economie. Sinkevicius is daarom bezig met regels voor biodiversiteit, waterkwaliteit, en voor de staat waarin de bodem zich bevindt.

Voordat die nog veel strengere regels ingaan, moet hij de oude regels handhaven. Zoals de habitatrichtlijn en de nitraatrichtlijn. Zijn grote schrikbeeld, zo vertelde hij in januari in het Europees Parlement, is de Spaanse lagune Mar Menor, een eens idyllisch toeristische hotspot die nu een groene brij vol algen is. “Zo goed als onleefbaar. Dat is het gevolg van stikstof”, zei Sinkevicius.

Een richtlijn, om even Brusselse terminologie uit te leggen, is een basis voor een wet. Als hij eenmaal is aangenomen dan staat het doel erin vast, maar hoe dat wordt bereikt mogen lidstaten zelf weten. Dat moeten ze vervolgens opnemen in eigen wetten en regels.

Brieven en boetes

Zo staat in de nitraatrichtlijn, die al sinds de jaren negentig bestaat, dat voor Nederland een maximum van 170 kilo stikstof per hectare geldt – maar niet hoe dat bereikt moet worden. In de habitatrichtlijn staan regels voor de bescherming van natuur. Nederland heeft specifiek veel last van artikel 6 van die richtlijn, waarin staat dat bij plannen en projecten die mogelijk negatieve gevolgen hebben, moet worden bekeken of die schade aan een beschermd gebied aanrichten. Als dat zo is mogen ze óf niet doorgaan, óf er moet natuurcompensatie tegenover staan.

Zo’n richtlijn wordt niet bepaald door een enkele commissaris in Brussel. Hij staat pas vast als alle EU-landen er hun handtekening onder hebben gezet en als het Europees Parlement het ermee eens is. Met zijn allen hebben de Europese lidstaten afgesproken dat de Europese Commissie vervolgens controleert of landen zich aan die afspraken houden. Doen ze dat niet, dan volgen brieven, aanzeggingen en uiteindelijk boetes.

Nederland is er meestal als de kippen bij als het merkt dat andere landen zich niet aan hun afspraken houden. Nederland hamert regelmatig op handhaving bij begrotingsregels, en de laatste maanden maakt Rutte zich erg druk als het om Europese afspraken over migratie gaat.

Nederland heeft nóg vier jaar nodig

Dat Nederland zich zelf ook weleens onttrekt aan regels, benadrukt de premier wat minder. Nederland heeft al sinds 2015 een uitzonderingspositie bedongen op de nitraatafspraken. Tot drie keer toe kwam er een nieuwe ‘derogatie’ – Brussels voor uitzondering. In al die derogatieregels stond keer op keer dat Nederland een paar jaar extra kreeg om het beleid aan te passen, maar ook nu heeft Nederland nóg vier jaar nodig.

Het moment waarop Virginijus Sinkevicius vorige week een brief stuurde naar de regering in Nederland was op zijn zachtst gezegd onhandig. Maar het is de vraag of de inhoud ervan inderdaad zo frikkerig was bedoeld als Van der Staaij denkt.

Europese regels moeten gehandhaafd

Sinkevicius kent Nederland, in ieder geval een beetje. Hij deed nog niet zo lang geleden zijn masteropleiding aan de Universiteit van Maastricht, een periode die hij zegt te koesteren. Vanuit het perspectief van Sinkevicius en zijn ambtenaren is het simpel: er zijn Europese regels, vastgelegd in richtlijnen, en die moeten worden gehandhaafd. “Nederland had zijn stikstof veel eerder moeten begrenzen”, is zijn eenvoudige mening. Hij gaat niet over de vraag hoe Nederland dat had moeten doen.

Hoe moet het nu verder? In de aanloop naar 2030 komen er nóg strengere regels op Nederland af, het gevolg van de nieuwe regels voor bodem en water. Nederland kan natuurlijk die afspraken naast zich neerleggen, zoals andere landen zich niet houden aan de afspraken over begrotingen of migratie. Maar onlangs sleepte de Europese Commissie Vlaanderen om die reden voor de rechter.

Om te voorkomen dat ook Nederland het lot van Mar Menor wacht, zal de Commissie uiteindelijk ook Nederland voor het Europese Hof dagen. Na een veroordeling wachten dan dagelijkse boetebedragen die in de miljarden kunnen lopen. Ook dat zal geen Brusselse wraakactie zijn, maar een simpele uitvoering van afspraken zoals Nederland ze over het algemeen graag ziet – maar dan als het om andere landen gaat.

Lees ook:

Van der Wal ziet meer EU-landen met zorgen over invoering van natuurherstelwet

Een natuurherstelwet die de Europese Unie wil invoeren, zou Nederland ‘waarschijnlijk verlammen’. Minister Van der Wal vroeg dinsdag in Brussel om coulance.