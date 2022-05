Brussel tegen Nederland: schakel nu over op duurzame landbouw

De Nederlandse regering haalde maandag opgelucht adem, want Nederland staat bij de Europese Unie niet langer te boek als belastingparadijs. De EU vindt dat Nederland inmiddels genoeg maatregelen heeft genomen om de ergste uitwassen tegen te gaan.

Maar dat betekent helemaal niet dat Nederland tevreden achterover kan leunen. Want als je het de Europese Commissie vraagt, dan is er nog wel het één en ander voor verbetering vatbaar.

Maandag publiceerde Brussel voor het eerst sinds 2020 weer zijn jaarlijkse rapportenreeks over ieder van de 27 lidstaten. Per beleidsterrein staat daarin opgesomd hoe een land presteert ten opzichte van de Europese doelen en wetten, en hoe het dat doet in vergelijking met andere Europese landen. Als je met die ogen naar Nederland kijkt, dan springen er een paar zaken uit.

Nummer 1 op de stikstoflijst

Nederland krijgt dit jaar bijvoorbeeld flink op zijn donder over zijn plaats op de Europese stikstofranglijst. Dat is de allerhoogste plek, wrijft Brussel fijntjes in. Die discutabele toppositie dankt Nederland vooral aan de intensieve veehouderij. Brussel vindt het daarom heel belangrijk dat Nederland overschakelt op duurzame landbouw.

Het is ook niet bepaald tevreden over de Nederlandse huizenmarkt. De huizenprijzen zijn in Nederland het afgelopen jaar sneller gestegen dan in andere Europese landen. Dat heeft alles te maken met de hypotheekrenteaftrek, gecombineerd met het tekort aan woningen en een, in de woorden van Brussel, ‘onderontwikkelde huursector’.

Brussel zou graag zien dat Nederland een einde maakt aan die ongezonde renteaftrek, zodat de overspannen huizenmarkt tot rust kan komen. Het moet ook zorgen dat er meer huizen komen.

Overspannen arbeidsmarkt

Dat laatste is al vaker gezegd. In de jaarlijkse rapporten, ‘landenspecifieke aanbevelingen’ geheten, was de hypotheekrenteaftrek in Nederland vaste prik. De rapporten werden de afgelopen twee jaar niet gemaakt vanwege de pandemie. Maar na die pauze ziet Brussel, behalve de ongezonde huizenmarkt, een overspannen arbeidsmarkt én een trage overschakeling naar hernieuwbare energie.

Het rapport beschrijft droog wat Brussel opmerkt: dat er enerzijds een tekort is aan verpleegkundigen, leraren, mensen in de bouw en ICT’ers, maar dat er anderzijds een heleboel vrouwen parttime werken. Het roept de regering op daar iets aan te doen. Ook de arbeidsparticipatie van migranten zou beter kunnen.

Over de Nederlandse arbeidsmarkt is nog meer te zeggen. De Europese Commissie raadt de Nederlandse overheid met klem aan om zzp’ers betere sociale bescherming te bieden. Ze schrijft dat sommige zzp’ers misschien kiezen voor flexwerk, maar dat het voor veel anderen gewoon noodzaak is. Zij verdienen het om beter beschermd te worden.

Nederland moet ook haast maken met de aanleg van netwerken voor energietransport. De aanleg van windparken ligt in sommige provincies stil omdat er te weinig capaciteit is op het stroomnet. Daardoor blijft het aandeel in hernieuwbare energie achter.

Openbare schandpaal

Er staan geen straffen op de aanbevelingen van Brussel. Ze gelden eerder als een openbare schandpaal. Zo heeft Nederland in ieder geval het vorige rapport geïnterpreteerd, waarin stond dat het Nederlandse belastingsysteem ontwijking niet genoeg tegenging.

Toenmalig staatssecretaris van financiën Menno Snel probeerde daar in 2018 al iets aan te doen. Diezelfde Snel was kandidaat voor een Europese topbaan als baas van het Europees Stabiliteitsmechanisme ESM. Maandagavond trok hij zich echter terug, een teken dat zijn kandidatuur op weinig steun kon rekenen.

