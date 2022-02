Brussel steunt Litouwen, nu China woest is op het Baltische land om steun aan Taiwan

Jammer voor alle Taiwanezen die dinsdag in de rij stonden. Binnen een uur waren de twaalf slijterijen die Litouwse rum aanboden door hun zesduizend flessen heen. Ook Litouws bier profiteerde van plotselinge Taiwanese dorst. Die was kunstmatig opgewekt door Taiwanese autoriteiten. Zij hadden consumenten opgeroepen om Litouwse waar te kopen, om het Baltische land te danken en te steunen.

Litouwen stond Taiwan in december namelijk toe om in hoofdstad Vilnius een Taiwan Representative Office te openen. China is nu woest op Litouwen: Taiwan is volgens Peking onvervreemdbaar Chinees grondgebied. Daarom is voor Peking alles wat riekt naar erkenning van Taiwan als een aparte staatskundige eenheid taboe. Elders in Europa - ook in Nederland - heten diplomatieke vertegenwoordigen van Taiwan omfloerst Taipei Representative Office; die verwijzing naar de Taiwanese hoofdstad Taipei kan China nog net verhapstukken.

China riep meteen zijn ambassadeur uit Vilnius terug. De reeds verscheepte partij rum van Litouwse makelij bliefde China opeens niet meer, ook 120 containers met Litouwse kleding, medicijnen en laserapparaten kwamen China niet meer in. Bovendien zette Peking Europese bedrijven onder druk om geen Litouwse onderdelen meer te gebruiken in goederen bestemd voor China. Zweedse, Finse en Duitse bedrijven, waaronder de Duitse auto-onderdelengigant Continental, hebben daarover in Brussel geklaagd.

Principiële zaak

Volgens de Europese Commissie schendt China het principe van de Wereld Handels Organisatie (WTO) dat er geen handelsbeperkingen tegen één specifiek land ingevoerd mogen worden. Na vruchteloos overleg met Peking is de EU vorige week een procedure bij de WTO begonnen. Een uitkomst kan lang duren, maar de EU ziet de zaak principieel: iedere lidstaat, en daarmee de hele EU, kan slachtoffer worden van Chinese politiek-economische chantage.

Tussen de Litouwse president Gitanas Nauseda en zijn minister van buitenlandse zaken Gabrielius Landsbergis is ruzie uitgebroken over de kwestie. De president zegt dat de minister eigengereid heeft gehandeld, en onverantwoord bovendien. De laatste ontkent dat. Litouwen heeft heel wat te winnen bij warme betrekkingen met Taiwan. Dat belooft Litouwen namelijk 200 miljoen dollar aan investeringen voor de productie van halfgeleiders, een onmisbaar onderdeel van microchips waar de hele EU om zit te springen. Ook belooft Taiwan 1 miljard aan leningen voor de ontwikkeling van een Litouwse halfgeleiderindustrie.

De twee landen hopen binnenkort een glaasje rum op een overeenkomst te drinken. Ook Slovenië heeft zich inmiddels bij Taiwan aangemeld als belangstellende.

Lees ook:

Taiwan is geen Oekraïne, ook al staan ze beide onder druk van een machtige grote broer

Rusland bedreigt Oekraïne, China bedreigt Taiwan. Moeten we een verband zien tussen die twee conflicten, en wat betekent dat voor de machtsverhoudingen in de wereld?