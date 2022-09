Brussel stelt voor: stroomverbruik lidstaten verplicht 10 procent omlaag

De Europese Commissie zal woensdag een wetsvoorstel openbaar maken waarin ze lidstaten verplicht om 10 procent minder elektriciteit te gebruiken. Daarvan moet zeker de helft worden bespaard tijdens zogenaamde ‘piekmomenten’, wanneer de druk op het stroomnet groot is.

Dat zegt een ambtenaar die betrokken is bij opstellen van de plannen, waar de Commissie de afgelopen tijd met man en macht aan heeft gewerkt. Deze maatregel zou op zijn best 117 miljard euro kunnen opleveren, waarmee burgers met een kleine portemonnee kunnen worden ondersteund.

Afgelopen vrijdag gaven de Europese energieministers de Commissie de opdracht om voorstellen uit te werken. Eén van die voorstellen betrof de energiebesparing, waarvan nog niet duidelijk was of hij verplicht moest zijn of vrijwillig. De Commissie heeft nu een hoog doel vastgesteld van 10 procent.

Hoofdprijs

De Commissie wil verder een plafond instellen op de winsten van elektriciteitsbedrijven die zelf marginale kosten hebben, zoals verkopers van wind- en zonne-energie. Omdat de prijzen van gas en elektra zijn gekoppeld, kunnen zij hun stroom op dit moment voor de hoofdprijs verkopen. Daar moet een einde aan komen.

Deze energieproducenten moeten alles dat zij verdienen boven de 180 euro per megawattuur afdragen aan de lidstaten. Volgens de Commissie is die maximumprijs al significant hoger dan de prijs die ze de afgelopen decennia tijdens piekuren konden krijgen.

Het bedrag van 180 euro is lager dan verwacht. Eerder was er sprake van een maximum van 200 euro per megawattuur. De prijs van energie ligt momenteel rond de 400 euro per megawattuur.

Ook olie- en benzinereuzen moeten een bijdrage leveren. Zij moeten in alle lidstaten een ‘solidariteitsbijdrage’ betalen. Die zou 33 procent moeten bedragen van de overwinst, hetgeen de winst zou zijn die meer dan 20 procent hoger is dan de gemiddelde winst van de afgelopen drie jaar.

Die solidariteitsbijdrage zou via de belastingen moeten lopen, een terrein waarop de EU niet bevoegd is. Daarom zouden de 27 lidstaten op hun volgende vergadering, die gepland staat voor 30 september, moeten afspreken dat ze die heffing allemaal innen.

Verlichting voor lagere inkomens

De Commissie doet de suggestie dat lidstaten de extra inkomsten die zo binnenkomen ten goede te laten komen aan de lagere inkomens. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door de eerste 1000 tot 1500 kubieke meter gas voor mensen tot een bepaald inkomen tegen lage prijzen aan te bieden, zoals PvdA en GroenLinks gisteren in het Europees Parlement voorstelden.

Het voorstel van de Commissie spreekt van ‘het verlagen van de energiekosten voor eindgebruikers als het gaat om bepaalde consumptievolumes’. Met die maatregel zou de zogenoemde ‘prijsprikkel’ in stand blijven: consumenten houden dan een reden om hun energieverbruik te verlagen. Nederland heeft er de afgelopen week hard op gehamerd dat dit belangrijk blijft.

De maatregelen gelden in beginsel tot maart 2023, maar kunnen daarna worden verlengd. Dat geldt niet voor de solidariteitsbijdrage uit de fossiele sector: die is eenmalig.

De Europese Commissie presenteert woensdag nog geen voorstellen over een prijsplafond voor gas. De effecten daarvan zijn nog onduidelijk. Eurocommissaris Kadri Simson zei vrijdag na afloop van de vergadering van energieministers dat zij vreest dat zo’n plafond zou leiden tot een tekort aan gas in Europa, omdat de markt wereldwijd krap is. De Commissie wil daarom graag nog langer nadenken over mogelijke plafondprijzen.

Lees ook:

Energiebedrijven moeten deel van hun megawinsten afstaan, vinden EU-ministers

De EU-ministers willen in elk geval winsten van energiebedrijven gaan afromen. Over wat er verder moet gebeuren om de energiecrisis te bezweren, zijn ze het nog niet eens.