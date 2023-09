Brussel overweegt nu toch om wolvenjacht toe te staan

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft meestal wel iets belangrijkers te doen dan zich bezig te houden met de habitatrichtlijn, die regelt dat de wolf een beschermde diersoort is. Toch verscheen op de eerste dag na de zomervakantie van de Europese Commissie een persbericht uit haar naam.

“De terugkeer van wolvenroedels in sommige Europese regio’s is een reëel gevaar geworden voor de veestapel”, schrijft ze. “Mogelijk ook voor de mens.”

Dat er aan het toenemend aantal wolven in Europa iets moet worden gedaan, is al lang het standpunt van conservatieve partijen in vooral het oosten en noorden van Europa. Tot nog toe had de Europese Commissie geen enkel oor voor hun pleidooien.

In juli was Europees commissaris Virginijus Sinkevicius nog onvermurwbaar toen hij in Oostenrijk was, een land waar de heersende mening behoorlijk anti-wolf is. “Er gaan meer mensen dood door aanvallen door koeien dan door die van wolven”, zei hij toen. “Ik begrijp deze antistemming niet.”

Nieuwe inventarisatie

Maar zijn baas Von der Leyen is zelf ook niet erg op het dier gesteld, zeker niet sinds een wolf vorig jaar haar lievelingspony Dolly doodbeet. Von der Leyen roept nationale autoriteiten nu op om maximaal gebruik te maken van alle ruimte voor uitzonderingen die de EU-wet biedt.

De Europese Commissie maakt ondertussen een nieuwe inventarisatie. Een dikke twee weken lang mag iedereen nieuwe gegevens over de stand van de wolvenpopulatie naar Brussel sturen. Op grond daarvan besluit de Commissie of het nodig is om de beschermingsstatus van wolven te veranderen.

In de perszaal van de Europese Commissie werd door journalisten met grote verbazing op het nieuws gereageerd, zeker omdat verantwoordelijk eurocommissaris Sinkevicius eerder zo stellig was. Aan de persvoorlichter van de Europese Commissie vroegen ze of het nieuwe standpunt misschien het gevolg was van een bezoek dat Von der Leyen in de zomer aan Oostenrijk bracht.

Op die vraag kwam geen antwoord. Evenmin volgde een antwoord op de vraag of de commissie, een jaar voor de verkiezingen, misschien iets meer oog heeft voor de kiezers uit het landelijk gebied dan in de afgelopen jaren.

