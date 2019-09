Brussel houdt zich diplomatiek op de vlakte over de jongste wending in de brexit-soap

Guy Verhofstadt kon een triomfantelijk toontje in zijn tweet niet onderdrukken. ‘Ik wil Boris Johnson of een andere brexiteer nooit meer horen zeggen dat de Europese Unie ondemocratisch is”, twitterde hij nadat het hooggerechtshof had bepaald dat de Britse premier het parlement onrechtmatig had opgeschort.

De brexit-coördinator van het Europees Parlement schreef ‘grote opluchting’ te voelen. ‘De rechtsstaat in Groot-Brittannië is springlevend. In een echte democratie mogen parlementen niet tot zwijgen worden gebracht.’

Hypocriet

In Brussel bleef het verder behoorlijk stil. “Het is niet aan ons commentaar te geven op interne constitutionele zaken van lidstaten”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie diplomatiek. Een beetje hypocriet was dat wel, merkte een journalist op. Als het om de rechtsstaat in Polen of Hongarije gaat, deinst de Europese Commissie ook niet terug om commentaar te geven vond hij.

De Europese leiders hielden ook wijselijk hun mond. Ook bij hen geldt dat ze zich zo min mogelijk bemoeien met interne aangelegenheden. De Ierse premier Leo Varadkar liet zich gisteren bij de VN in New York wel ontvallen dat hij in de wandelgangen van de Algemene Vergadering een goede ontmoeting heeft gehad met Johnson.

Voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk – ook in New York – plaatste een foto van hemzelf met Varadkar op Twitter, samen turend over de Hudsonrivier. ‘We blijven kijken hoe we een chaotische brexit kunnen vermijden.’

