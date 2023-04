Brussel geeft Polen en andere landen miljoenen om graanruzie op te lossen

De Europese Commissie erkent dat in Polen en vier andere landen die aan Oekraïne grenzen, een probleem is ontstaan voor de graanboeren.

In een brief aan vijf landen heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de buurlanden van Oekraïne woensdag het bedrag van 100 miljoen euro geboden om de boeren te steunen.

Polen en andere landen zijn gestopt met de invoer van Oekraïens graan, omdat hun eigen markt ernstig verstoord is geraakt. Die is sinds de oorlog in Oekraïne overspoeld geraakt met graan en maïs uit Oekraïne, die op een andere manier de wereldmarkt moest bereiken dan voor de Russische inval.

Tarweloodsen liggen vol

Hoewel het voor een groot deel gaat om producten die bedoeld zijn voor elders, wordt het graan wel opgeslagen en verwerkt in Polen, Slowakije, Bulgarije, Roemenië en Hongarije. De eigen boeren daar, zo legde woensdag een hoge EU ambtenaar uit, kunnen hun tarwe niet meer kwijt in de loodsen, omdat die al vol liggen.

Twee weken geleden beloofde de Europese Commissie Polen, Roemenië en Bulgarije al 56 miljoen euro, maar dat bleek te weinig. Ook andere EU-landen die aan Oekraïne grenzen hebben problemen en het gaat ook om meer producten dan de Europese Commissie in eerste instantie dacht. Behalve tarwe zijn vooral maïs en zonnebloemzaden een probleem.

Bulgaarse boeren kunnen bijvoorbeeld geen olie laten maken van hun zonnebloempitten, omdat de pletterijen het te druk hebben met de verwerking van Oekraïense pitten.

Stoppen met graaninvoer

Polen en Hongarije begonnen met het stoppen van de graaninvoer, tot onvrede van de Europese Commissie. Polen stopte zelfs even met de doorvoer. Het voorbeeld werd al snel gevolgd door Bulgarije, Roemenië en Slowakije.

Europees Commissaris Valdis Dombrovskis heeft woensdag overleg gevoerd met de vijf grenslanden en Oekraïne om tot een oplossing te komen. Behalve met geld om de getroffen boeren te steunen, wil de Europese Commissie de kwestie ook nader onderzoeken.

Oekraïne kan veel minder graan dan voor de oorlog uitvoeren via de havens aan de Zwarte Zee. De Europese Commissie heeft zich er sterk voor gemaakt dat het graan Oekraïne over land kan verlaten, om zo een grote voedselcrisis te voorkomen en Oekraïense handel te laten voortbestaan. Oekraïne heeft ondanks de oorlog in het afgelopen jaar 26 miljard euro verdiend aan de graanhandel. Dat is meer dan het land aan steun krijgt uit de Europese Unie.

