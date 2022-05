Brussel bereidt zich voor op totale ban Russische olie

De Europese Commissie wil aan het eind van het jaar stoppen met de import van olie uit Rusland. Dat gaat de Commissie naar verwachting dinsdag officieel voorstellen. Het voorstel zong maandag al volop rond.

Een ban op de import van Russische olie aan het eind van het jaar geeft landen die bijzonder afhankelijk zijn van olie uit Rusland nog wat tijd om op zoek te gaan naar alternatieve bronnen. Het voorkomt, zo is de hoop, ook een plotselinge hoge stijging van benzineprijzen en een heleboel sociale onrust.

Het aanstaande olie-embargo speelde maandag een rol in de zijlijn van een extra vergadering van de Europese ministers van energie. Die spraken een middag lang over een andere energiebron: gas. Want het blijft onduidelijk hoe lang de landen in de EU nog gas uit Rusland kunnen importeren. Poetin zou zomaar over drie weken de kraan kunnen dichtdraaien.

Polen en Bulgarije afgesloten van Russisch gas

Nadat Polen en Bulgarije weigerden te voldoen aan de nieuwe betalingseis van Rusland om in roebels te betalen, sloot Poetin vorige week de gastoevoer naar die landen af. Nu krijgen ze gas uit andere Europese landen. Maar die andere landen kan heel goed hetzelfde overkomen. De gasbedrijven in Polen en Bulgarije waren de eerste van alle landen wiens betalingstermijn verliep.

Geen enkel gasbedrijf in de landen van de Europese Unie gaat, zegt de Europese Commissie althans, akkoord met de nieuwe voorwaarden van Poetin. Of hij dan inderdaad heel Europa afsluit, weet niemand. Dat is pas bekend bij het verstrijken van de volgende betalingstermijn, eind mei.

“Het is contractbreuk en wie hem gehoorzaamt handelt in strijd met de sancties”, maakte Kadri Simson, de Europees commissaris voor energie, de ministers van energie nog maar eens duidelijk. Simson zegt dat de nieuwe betalingseisen “een opzichtige poging van Poetin zijn om de EU uit elkaar te spelen”.

Bijvullen van gasopslagtanks

De Europese ministers willen graag solidair met elkaar blijven. Ze hebben plechtig beloofd de eis van Poetin te negeren, maar vragen de Europese Commissie wel met klem om voor eind mei een oplossing te vinden. Ze willen graag voorlopig legaal wèl voor hun gas uit Rusland kunnen betalen.

Het komt Europa namelijk erg slecht uit als Rusland ze nu al van het gas afsluit. De energieministers vertelden maandag dat ze al begonnen zijn met het bijvullen van hun gasopslagtanks, zodat er voor de komende winter in ieder geval genoeg gas is. Dat vullen gebeurt met Russisch gas. Het is nog niet voltooid.

Het weliswaar pijnlijk dat ze juist nu méér gas afnemen, maar het zijn allemaal lapmiddelen, bedoeld om de tijd door te komen die de Europese Unie nodig heeft om zich voor altijd uit de wurggreep van de Russische energietoevoer te bevrijden. Dat proces, zo zei de Duitse minister van energie Robert Habeck, zal de burgers de komende tijd echt pijn gaan doen.

Habeck zei in Brussel dat er geen manier is om te voorkomen dat de prijzen van benzine en energie stevig gaan stijgen. Burgers zullen enorm moeten gaan besparen op hun energieverbruik, zei hij, terwijl de EU zich zo snel als mogelijk bekeert tot duurzame energiebronnen.

Infrastructuur aanpassen

Duitsland zelf maakte afgelopen week een draai. Het was eerst tegen een olie-embargo, maar is nu voor. Als het moet kan Duitsland zelfs per direct stoppen met de import van olie uit Rusland, aldus Habeck. “Dan hebben we een probleem rond Berlijn, daar is dan geen benzine. Maar dat kunnen we aan. Dat is nog geen oliecrisis”, zei hij.

Voor landen als Hongarije en Slowakije is het moeilijker om een toekomst zonder Russische olie te organiseren. Zij hebben een infrastructuur die erg gericht is op Rusland en geen havens waar ze olie vanuit elders kunnen ontvangen.

De Europese landen spraken maandag af om zo snel als ze kunnen de infrastructuur aan te passen zodat ook die landen kunnen profiteren van olie die vanuit elders per schip naar Europese landen gaat. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe pijpleidingen.

Woensdag zullen de Europese ambassadeurs verder praten over het stoppen van de import van olie uit Rusland. Ze praten dan ook over andere nieuwe sancties. Die zullen naar verwachting bestaan uit het weren van meer Russische banken uit het bankencommunicatiesysteem, en meer Russische personen op de sanctielijst.

Het Kremlin voert zijn dreigementen uit om landen die niet in roebels betalen af te sluiten van gas. Na Polen krijgt nu ook Bulgarije vanaf woensdag geen Russisch gas meer. Wacht meer landen dat lot?