Brokstukken duikboot Titan gevonden, vijf opvarenden omgekomen

Op de bodem van de Atlantische Oceaan voor de kust van Canada zijn donderdag brokstukken gevonden van het dagenlang vermiste toeristenduikbootje Titan. Dat melden Britse media, waaronder de publieke omroep BBC en de tv-zender Sky News. Het zou gaan om het ‘landingsframe en de achterklep (achtersteven)’ van het duikbootje. Het Amerikaanse bedrijf OceanGate, exploitant van het duikbootje, bevestigt dat de vijf opvarenden zijn omgekomen.

De Britse media baseren zich op een reddingsexpert die bevriend is met twee van de opvarenden van de Titan. De deskundige zegt dat hij de informatie kreeg via een WhatsApp-groep die in direct contact staat met de schepen ter plekke.

Onderwaterrobot vond brokstukkenveld bij Titanic

Eerder donderdag meldde de Amerikaanse kustwacht al dat een onderwaterrobot een ‘brokstukkenveld’ had gevonden bij het wrak van de Titanic. Volgens de Britse media vermoeden deskundigen op basis van de aangetroffen fragmenten inmiddels dat de Titan is geïmplodeerd onder de hoge druk. De brokstukken zouden vervolgens zijn neergedaald op de zeebodem.

Aan boord van het duikbootje waren een Britse miljardair, een Pakistaanse zakenmagnaat en zijn zoon, een Franse zeeonderzoeker en kapitein Stockton Rush, tevens oprichter en directeur van OceanGate. De kapitein en zijn vier diepzeetoeristen begonnen zondag hun duik naar het wrak van de in 1912 gezonken Titanic, dat op 3800 meter diepte ligt. Maar kort daarna verloor de Titan het contact met het moederschip.

Familie is kritisch op OceanGate

Intussen uitte de familie van de Britse avonturier Hasmish Harding, een van de passagiers van de Titan, donderdag harde kritiek op OceanGate. Volgens de familie alarmeerde het bedrijf de kustwacht veel te laat. “Het is erg beangstigend”, zei nicht Kathleen Cosnett tegen de Britse krant The Daily Telegraph. “Het heeft zo lang geduurd om de reddingsmissie te starten, het duurde veel te lang.”

De Amerikaanse kustwacht werd pas zondagnamiddag lokale tijd gealarmeerd dat de Titan was vermist, acht uur nadat het contact met het moederschip verloren was gegaan. Het petekind van Harding, Robert Evans, zei dat de familie zelf pas zondagavond laat werd ingelicht. De familie begon daarop hulp te mobiliseren en bracht het Britse ministerie van buitenlandse zaken op de hoogte.

