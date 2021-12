Broedertwist bij de Moslimbroederschap: tweedeling dreigt voor de oudste islamistische beweging van Egypte

Wie heeft er de leiding over de Egyptische Moslimbroederschap? Het antwoord op die vraag hangt sterk af van aan wie je hem stelt. Een interne machtsstrijd heeft de oudste islamistische beweging van het land momenteel stevig in zijn greep; een strijd die de afgelopen maanden is ontaard in een ordinaire partij moddergooien die de eenheid van de beweging ernstig in gevaar brengt.

De broedertwist wordt uitgevochten tussen twee kopstukken uit de oude garde van de partij: Ibrahim Mounir en Mahmoud Hussein. De eerste woont al decennia in Londen waar hij jarenlang leiding gaf aan de internationale tak van de beweging. De ander houdt hof in Istanbul, waar veel leden van de Moslimbroederschap in ballingschap leven sinds voormalig president Mohammed Morsi in 2013 werd afgezet door het leger en de Egyptische staat de Moslimbroederschap bestempelde tot een terroristische organisatie.

Leidertwist noodgedwongen buiten Egypte

De jacht die president Abdel Fattah al-Sisi vervolgens opende op de Moslimbroederschap is er deels de oorzaak van dat de strijd om het leiderschap zich nu buiten Egypte afspeelt. Het overgrote deel van de leiders van de organisatie dat nog in Egypte zat – onder wie de officiële leider Mohammed Badie en de voormalig waarnemend leider Mahmoud Ezzat – zijn de afgelopen jaren opgepakt en gevangengezet. Hierdoor moet het leiderschap nu noodgedwongen worden georganiseerd door leden van de beweging in ballingschap.

Na de arrestatie van Ezzat vorig jaar werd Mounir aangewezen als nieuw waarnemend leider vanuit Londen. Dat was tegen het zere been van Hussein, die destijds secretaris-generaal van de beweging was en het leiderschap ook wel zag zitten. Maar voor hem lag enkel een demotie in het verschiet; een van de eerste keuzes die Hussein als leider maakte was om Mounir uit zijn functie te zetten. Hij zou die misbruikt hebben voor zelfverrijking.

Hiermee was de basis voor een ruzie tussen de twee kopstukken gelegd, maar dit jaar barstte de bom echt. In oktober maakte Mounir bekend dat hij Hussein en vijf andere prominente leden had geschorst. De zes geschorste leden publiceerden kort daarna een filmpje waarin ze Mounirs besluit naast zich neerleggen en hém juist schorsen als waarnemend leider.

Lastercampagne

Inmiddels escaleert de boel alleen maar verder: want hoewel Hussein is geschorst, beheert hij nog altijd de website, het Twitter- en Facebookaccount, én een televisiezender van de Moslimbroederschap. Via die kanalen voert hij nu een lastercampagne tegen Mounir, die hier weinig tegen kan doen. Ook heeft Hussein de controle over de bankrekeningen van de beweging, wat hem aanzienlijke invloed geeft.

Wie van de twee het nu voor het zeggen heeft, is lastig te bepalen, vindt ook Joas Wagemakers, universitair hoofddocent islam en Arabisch aan de Universiteit Utrecht, die veel onderzoek heeft verricht naar de Moslimbroederschap. “Het is niet echt te zeggen wie nu de leiding heeft, daar zijn de meningen over verdeeld. De leiding is officieel in handen van Ibrahim Mounir, maar financieel in handen van Mahmoud Hussein.”

Niet de eerste strubbeling

Het is zeker niet het eerste interne conflict binnen de beweging; na de moord op de oprichter van de partij – Hassan al-Banna – in 1949 was er veel discussie over welke richting de beweging in moest slaan. En ook in 2013 was er onenigheid. Nadat president Morsi werd afgezet, het leger de macht overnam en een sit-in van moslimbroeders bloedig werd ontruimd met honderden doden tot gevolg, vond er een breuk plaats tussen de oude en jonge garde van de partij. Veel jongeren waren voorstander van gewapend verzet tegen de repressie van het regime, terwijl de oude garde vreesde dat dit de Egyptische staat juist zou aanmoedigen de Moslimbroederschap met extra hartstocht te vervolgen.

Maar er is een groot verschil tussen de eerdere strubbelingen binnen de beweging en de huidige machtsstrijd: waar eerder onenigheid ontstond over politieke en religieuze theorie of de strategieën van de partij, gaat het nu puur om de vraag wie de touwtjes in handen heeft. De verdeeldheid die nu wordt gezaaid staat ook het regelen van praktische zaken in de weg, zoals het voeren van onderhandelingen met het Egyptische regime over de vrijlating van moslimbroeders die al jaren in de Egyptische gevangenissen zitten.

Meer verdeeldheid dan ooit tevoren

Als er niet snel een einde aan het conflict komt, zou het wellicht kunnen leiden tot een afsplitsing. “De kans is er zeker”, vertelt Wagemakers. “Bij de Syrische en Jordaanse tak van de Moslimbroederschap zijn er al eerder afsplitsingen voorgekomen, dus dat zou ook in Egypte kunnen gebeuren. Maar als het tot een officiële splitsing leidt, dan is dat wel echt een unicum. Er was wel eerder verdeeldheid binnen de Egyptische Moslimbroederschap, maar nooit op zo’n niveau.”

