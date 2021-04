Britten zijn in rouw, maar vragen zich ook af: is dit niet te veel Philip-berichtgeving?

Britser kan het bijna niet. Bij Buckingham Palace sluiten mensen keurig in de rij aan om één voor één bloemen te leggen bij het reusachtige paleishek. Er heerst een serene kalmte, waarin mensen onderling herinneringen aan de prins ophalen. Of aan hun kinderen vertellen hoe belangrijk zijn rol was binnen de beroemdste koninklijke familie ter wereld.

Ondanks het verzoek van de autoriteiten om vanwege de coronamaatregelen vooral niet naar het paleis te komen, zijn er toch honderden die het niet kunnen laten. ’s Avonds halen agenten de bloemen weer weg, uit angst dat er een gigantische bloemenzee ontstaat die alleen maar meer mensen zal aantrekken.

Het voelt vreemd. Het land dat zo gehecht is aan zijn royals krijgt amper de mogelijkheid om afscheid te nemen van een van de populairste leden van de familie. Ook de begrafenis zal in zeer kleine kring plaatsvinden: dertig mensen komen er slechts. Zonder rouwstoet, zonder processie en dus zonder mogelijkheid om prins Philip een laatste eer te bewijzen. Dat moet vooral op afstand. Voor de televisie, waar de begrafenis zaterdag te zien zal zijn.

Urenlange live-uitzendingen

Aan de andere kant zetten de Britse media sinds vrijdagmiddag alle zeilen bij. De BBC stopte de geplande programmering op beide zenders en schakelde over naar urenlange live-uitzendingen over het bewogen leven van de prins. Al ging dat zelfs duizenden Britten te ver: het regende klachten bij de publieke omroep van kijkers die een heel weekend non-stop Philip-berichtgeving te veel van het goede vonden.

Mensen komen samen voor Buckingham Palace in Londen om de overleden prins Philip te eren. Beeld AP

Bij het overlijden van de Queen Mum, de moeder van koningin Elizabeth, gebeurde in 2002 het tegenovergestelde. Toen beschuldigden veel conservatieve politici de BBC ervan niet ‘patriottisch’ en ‘koningsgezind’ genoeg te zijn door niet al hun lopende uitzendingen acuut te onderbreken. Wellicht dat de omroep een dergelijke discussie nu wilde voorkomen.

Hoe dan ook was er geen ontkomen aan de afgelopen dagen. Op grote billboards langs veel snelwegen maakten reclames plaats voor een indrukwekkende zwart-witfoto van Philip in marine-uniform. ‘1921-2021’ stond eronder: in juni zou hij 100 jaar zijn geworden. Ook de beroemde reclamewand op Piccadilly Circus in Londen veranderde in een eerbetoon voor Philip.

Tot en met zaterdag geldt de periode van nationale rouw. De politieke campagnes voor verkiezingen in Schotland en voor het burgemeesterschap in Londen zijn de hele week stilgelegd. Ook zal Boris Johnson vandaag geen bezoek brengen aan een terras, wat vanaf maandag 12 april weer mogelijk is. Maar als premier vrolijk met een pint in de hand staan, dat is in zo’n rouwperiode geen optie.

Een eerbetoon aan prins Philip bij Piccadilly Circus in Londen. Beeld AP

