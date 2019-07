Britten stappen naar VN-Veiligheidsraad om ‘illegale interventie’ Iran

“Het schip heeft recht van doorvoer in een internationale zeestraat zoals dat in het internationale recht staat. Dat vereist dat de doorreis niet wordt belemmerd en daarom vormt de Iraanse actie een illegale inmenging”, zo schreven de Britten aan de Veiligheidsraad.

Zaterdag verklaarde de Britse minister van Defensie Penny Mordaunt al dat het om een ‘vijandige daad’ ging. Eerder werd gemeld dat het schip onder Britse vlag in internationale wateren voer toen het in beslag werd genomen. Het schip was volgens Teheran vrijdag betrokken bij een ongeluk met een vissersboot en negeerde hulpverzoeken.

Sancties opnieuw invoeren

Volgens de Britse krant Daily Telegraph wil Groot-Brittannië er bij de Verenigde Naties en de Europese Unie op aandringen om de in 2015 opgeheven internationale economische sancties opnieuw in te voeren. Die werden na de overeenkomst over het nucleaire programma van Iran geschrapt.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zou zondag bovendien diplomatieke en economische maatregelen tegen Iran presenteren. Daarbij wordt volgens de krant onder meer gedacht aan het bevriezen van Iraanse tegoeden in Groot-Brittannië.

Naast Nederland veroordeelden ook andere Westerse landen zoals Duitsland en Frankrijk de actie van Iran.

Lees ook:

Zowel Iran als de VS willen liever niet dat het echt uit de hand loopt

Volgens Donald Trump heeft de Amerikaanse marine een Iraanse drone vernietigd,maar in Teheran weten ze van niets.

Nederland bezorgd over situatie rond ingenomen tanker bij Iran

De Nederlandse regering is ‘ernstig bezorgd’ over de inbeslagname van een Britse tanker door Iran. Dat heeft het ministerie van buitenlandse zaken zaterdag laten weten: ‘Nederland is solidair met de Britten.’