Britten moeten op rantsoen: maximaal drie tomaten per persoon

De Britten komen tomaten tekort. Dus konden de memes op sociale media niet lang uitblijven. Een filmpje van hordes mensen die elkaar te lijf gaan voor een winkelingang met erboven de tekst: ‘tomaten te koop’ Een video van een tiental geiten dat een hele kruiwagen vol tomaten leeg hapt. En vooral heel veel foto’s van supermarkten in het buitenland – onder meer in Oekraïne – waar juist bergen knalrode tomaten in de schappen liggen te glimmen.

No tomato shortage here - but I’m in Kherson, a frontline Ukrainian city that gets shelled by the Russians daily, not a British supermarket. pic.twitter.com/FFbVAf1zHC — Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) 23 februari 2023

Britten houden ervan relatief kleine probleempjes lekker op te blazen. Dus is er nu een ‘tomatencrisis’. Door koude temperaturen in Spanje en Marokko is de oogst daar deels mislukt. En dat voelen de Britse supermarkten, die veel van hun groente en fruit uit die landen importeren.

Inmiddels kondigden vijf supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk al aan dat hun klanten op rantsoen moeten. Per winkelbezoek mogen ze voorlopig nog slechts drie paprika’s, drie tomaten en drie komkommers meenemen. Niet dat de schappen direct overal helemaal leeg zijn. Maar waar schaarste is, gaan mensen hamsteren. En vooral dát proberen de supermarkten te voorkomen. Want zodra een paar mensen uit angst groots gaan inslaan, blijft er wel degelijk weinig voor anderen over.

In sommige supermarkten zijn ook groentes als broccoli en bloemkool niet meer in grote hoeveelheden aan te schaffen. Al benadrukt de BBC dat het tekort aan tomaten en paprika’s het grootst is.

Minder goede onderhandelingspositie

Er zijn altijd mensen die meteen vol enthousiasme roepen dat de tekorten natúúrlijk het gevolg zijn van de brexit. In andere landen speelt het probleem niet, toch? Maar de brexit is in dit geval niet het kernprobleem, verzekeren voedselexperts. Ook Nederland bijvoorbeeld kampt met tomaten- en paprika-schaarste. Alleen zijn die tekorten net iets minder hevig en daardoor minder goed zichtbaar.

Het werkelijke probleem is dat Britse supermarkten de laatste jaren te weinig hebben geïnvesteerd in lokale fruit- en groenteproductie. Ze kozen liever voor goedkopere import, legt nota bene de Amerikaanse krant The New York Times in een stevige analyse uit. Bovendien betaalden Britse supermarkten voor die import bodemprijzen in tijden dat er nog groente- en fruitoverschotten bestonden en zij een sterke onderhandelingspositie hadden.

Supermarkten uit andere Europese landen waren bereid beter te betalen. Zij krijgen nu als dank, in tijden van schaarste, voorrang op de Britten. Tja, en dan zeggen Britten vaak dat Nederlanders zuinig zijn.

