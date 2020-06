Britten juichen over keuze Unilever voor Londen

“Het lukte twee jaar geleden niet om er een Nederlands bedrijf van te maken. Toen hadden we nog maar één optie over: er een Brits bedrijf van maken”, zei Nils Andersen, president-commissaris van Unilever over de keuze om het hoofdkantoor van Unilever definitief in Londen te vestigen.

De Unilever-top vermeed in de verklaringen een directe link met de brexit en legde de keuze vooral uit als financieel de meest logische oplossing, nadat de eerdere poging in 2018 naar Rotterdam te verhuizen mislukte.

Overigens zei de toenmalige topman Paul Polman twee jaar geleden ook dat zijn keuze voor Rotterdam niets met het Britse vertrek uit de Europese Unie te maken had. Hoewel de multinational zelf de enorme olifant in de kamer niet wil benoemen, is het moeilijk om deze keuze daar los van te zien. Van deze stap gaat een enorme symboolwerking uit.

‘Teken van vertrouwen in het Verenigd Koninkrijk’

Want de stap van Unilever is een flinke steun in de rug voor de regering-Johnson. Minister van economische zaken, Alok Sharma was er als de kippen bij om de beslissing te omschrijven als ‘een teken van vertrouwen in het Verenigd Koninkrijk’. Daar waar de Britse regering nog midden in uiterst stroef verlopende onderhandelingen verwikkeld is met de EU over hoe de toekomstige relatie eruit zal komen te zien, is het feit dat Unilever de afloop van die gesprekken niet afwacht en Londen boven Rotterdam verkiest uitermate prettig nieuws.

Tegelijk is het koren op de molen van de voorstanders van het Britse vertrek uit de EU. ‘Unilever heeft de grote brexit-mythe aan diggelen gegooid’, kopte het conservatieve tijdschrift The Spectator op zijn website. Hun financieel columnist Matthew Lynn, groot voorstander van de brexit, schrijft dat van de massale exodus van grote bedrijven nog altijd geen sprake is. ‘Goldman Sachs zit nog steeds in Londen. Airbus bouwt nog steeds z'n vleugels in Broughton en nu kiest ook Unilever voor het Verenigd Koninkrijk. De waarheid is dat veel grote bedrijven zich hebben neergelegd bij de brexit. Ze hebben uitgerekend wat het ze kost en geconcludeerd dat wanneer je de ideologie vergeet, de kosten eigenlijk wel meevallen’, schrijft hij.

Twee jaar geleden sprong het pro-EU-kamp nog bovenop Unilevers beslissing om juist Rotterdam aan te wijzen als nieuwe thuisstad. Velen zagen het als bewijs dat de brexit de Britten meer en meer grote bedrijven zou kosten. Unilever was toen de eerste grote multinational die midden in het verhitte brexit-debat bekendmaakte dat die met het hoofdkantoor Groot-Brittannië wilde verlaten. Nu halen de Britse tegenstanders hun gram.

Zeer slechte vooruitzichten

Al belandt het nieuwe hoofdkantoor van Unilever niet in een warm bad. Gisteren bleek dat de economische vooruitzichten als gevolg van de coronapandemie voor Groot-Brittannië zeer slecht zijn. Volgens de Oeso zouden de Britten weleens de zwaarste economische schok kunnen krijgen van alle grote economieën wereldwijd, met een krimp van 11,5 procent.

Als daar nog een no-dealbrexit bovenop komt aan het eind van dit jaar, zullen de consequenties voor veel bedrijven desastreus zijn, waarschuwde Carolyn Fairbairn, voorzitter van werkgeversorganisatie CBI. “Dat is alsof je de schuur in brand steekt, terwijl de vlammen nog uit het huis slaan. Veel bedrijven zijn al door hun reserves heen en bedrijven waarmee ik spreek, hebben op dit moment absoluut geen tijd om zich ook nog op een brexit zonder afspraken voor te bereiden.”

Maar ondanks die vooruitzichten, koos Unilever toch voor Londen.

Britten vrezen ‘Marmageddon’ Het oer-Britse broodbeleg Marmite is schaarser als gevolg van de Britse lockdownmaatregelen. Door verminderde bierconsumptie is een tekort ontstaan aan biergist, het hoofdingrediënt van het donkere, hartige smeersel. Daarom is Marmite de komende tijd alleen maar in kleine potjes van 250 gram verkrijgbaar, meldt The Guardian. Het gist dat nodig is voor Marmite is een bijproduct van het bierbrouwproces. Veel brouwers in het Verenigd Koninkrijk hebben hun productie verlaagd of stilgelegd als gevolg van de sluiting van de bars en pubs, waardoor een tekort aan het gist is ontstaan. Een gangbare wijsheid over Marmite in Groot-Brittannië is: je houdt ervan of je haat het. De mededeling van de producent krijgt op Twitter dan ook gemengde reacties. ‘Eindelijk eens goed nieuws’, schreef een twitteraar. Een ander beschreef de situatie juist als ‘Marmageddon’. Het product is ook verkrijgbaar in Nederlandse supermarkten. Een woordvoerster van Unilever, de eigenaar van het merk Marmite, bevestigt dat er minder kan worden geleverd.

