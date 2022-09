Britten herdenken het hoofd van hun land en kerk: ‘Eindelijk weer herenigd met uw prins’

Exact om 12 uur ‘s middags beginnen de klokken van de Kathedraal van Manchester te slaan. Veel langer dan je zou verwachten: niet 12 maar 96 keer. Een slag voor elk jaar dat de Britse koningin Elizabeth leefde. Mensen stoppen en kijken omhoog, naar de prachtige gotische toren van waaruit het geluid komt. Daarna lopen ze naar binnen om het condoleanceregister te tekenen. De kathedraal is een belangrijke plek in de stad om het overlijden van koningin Elizabeth te herdenken.

Nadine Charnley (52) is ‘s ochtends al naar binnen geweest. Ze was donderdag aan het werk als vrijwilliger in een hospice toen ze hoorde dat de koninklijke familie naar het buitenverblijf van de koningin werd geroepen. Ze wist meteen dat het mis was. Later, thuis, zat ze met haar 13-jarige zoon op de bank. “We keken naar de televisie en zwegen”, zegt ze. “Haar overlijden was een schok.”

Condoleance in de kerk

Ze wilde het condoleanceregister tekenen in de kathedraal, omdat de koningin niet alleen het Britse staatshoofd was, maar ook het hoofd van de Kerk van Engeland. Dat is een grotendeels ceremoniële, maar toch zeker belangrijke functie. “Dit was haar speciale plek”, legt ze uit. “Ze was erg betrokken bij de kerk. Het leek me louterend als ik mijn gevoelens voor haar hier op papier zou zetten.”

Binnen in de kathedraal staan aan weerszijden van het schip tafels met registers opgesteld. Erachter kunnen mensen een kaarsje aansteken voor de koningin. Voor het orgel, dat als een soort as in het midden van de kerk staat, is een sober altaar ingericht. Erop prijkt de foto van de Queen die sinds haar sterven ook op alle digitale billboards in de straten van Manchester de reclame vervangt.

Speciale band met Anglicaanse kerk

Deken Rogers Govender leidde de koningin vorig jaar nog rond. De Kathedraal van Manchester vierde in 2021 haar 600-jarig bestaan. “De Queen was een zeer aardige, bescheiden en gelovige vrouw”, vertelt hij. Ze nam haar titel ‘Verdediger van het Geloof’ erg serieus. Als hoofd van de Kerk van Engeland was het haar taak Anglicaanse bisschoppen, dekens en andere kerkleiders te benoemen.

“Maar daarnaast aarzelde ze ook niet in het openbaar te onderkennen dat haar geloof haar leidde en inspireerde”, zegt Govender. “Dat zei ze bijvoorbeeld vaak in kersttoespraken.”

Bij haar kroning in 1953 legde de koningin dan ook de eed af: “Ik zal naar mijn beste vermogen de wetten van God en de ware belijdenis van het evangelie handhaven.” Govender hoopt dat koning Charles die speciale band met de Anglicaanse kerk zal voorzetten. Als kroonprins gaf hij ooit aan liever alle geloven te verdedigen dan één specifieke kerk. “Dat is prachtig”, geeft de in een bordeauxrood gewaad geklede deken toe. “Maar toch hopen wij ook dat hij oude tradities in stand houdt.”

Veteraan Jeffrey Miller wil hoe dan ook bij de begrafenis in Londen zijn. Beeld Niels Posthumus

Desnoods kamperen in Londen

Achter hem loopt intussen Jeffrey Miller (58) de kathedraal uit. Hij is een veteraan en draagt een pak van de royal engineers. Van 1985 tot 2004 diende hij in het Britse leger, waarvan de koningin eveneens het hoofd was. “Ik wilde haar hier herdenken”, vertelt hij. In deze kathedraal is een speciale regimentskapel ingericht. “Daar wilde ik in alle rust haar overlijden op me laten inwerken.”

Maar nu is het tijd voor de volgende stap. Miller moet zijn reis naar Londen plannen, om over ruim een week de begrafenis van de koningin bij te wonen. Daar wil hij hoe dan ook bij zijn. “Al moet ik een tent meenemen en ergens in een park kamperen.” Hij lijkt het te menen. De verwachting is dat alle hotels rond de verwachte begrafenisdatum inmiddels al vol zitten.

Herenigd

Hospicevrijwilliger Charnley blijft daarom liever in Manchester. “Ik ga het op tv volgen met mijn zoon en mijn vader van 86”, zegt ze. Het tekenen van het register heeft haar inderdaad opgelucht. “Schijn als de felste ster aan de hemel”, heeft ze geschreven. “Uw inzet voor dit land zal nooit vergeten worden.” Ze glimlacht. “En daar heb ik nog bij gezet: ‘Eindelijk bent u weer herenigd met uw prins’.”

