Britten eren koningin Elizabeth II met indrukwekkende stilte

De uitvaartplechtigheid in Westminster Abbey van koningin Elizabeth II werd afgesloten met twee minuten stilte. De privébegrafenis vindt maandagavond in Windsor Castle plaats.

Het was een indrukwekkende twee minuten stilte, even voor 12 uur (Britse tijd) in Londen. Vele tienduizenden mensen langs de route tussen Westminster Hall, Westminster Abbey en Wellington Arch waren, net als nog eens vele tienduizenden voor schermen in Hyde Park, muisstil nadat een trompetter het eresaluut ‘Last Post’ voor de overleden koningin Elizabeth II had geblazen. Zelfs het Britse volkslied, dat volgde na de stilte, werd in Hyde Park slechts op fluisterniveau meegezongen.

Het voelde onwerkelijk in een miljoenenstad die normaal juist altijd druk en lawaaierig is. Ook de sombere stilte op straat en in Hyde Park, tijdens de dienst in het uur ervoor, gaf de herdenkingsplechtigheid buiten Westminster Abbey enorm veel gewicht. Voorafgaand aan de dienst, in dezelfde kerk waar de koningin in 1947 trouwde en in 1953 tot koningin werd gekroond, sloeg de zware klok Big Ben in de nabijgelegen toren 96 keer: één keer voor elk jaar dat de Queen leefde.

Tijdens de staatsbegrafenis sprak onder anderen de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. De Amerikaanse president Joe Biden, de Japanse keizer Naruhito, koning Willem-Alexander en ruim 500 andere wereldleiders en staatshoofden hoorden hoe hij benadrukte dat de Queen ‘het leven van velen’ had weten te raken. Ook roemde Welby haar ‘vreugdevolle’ aanwezigheid toen zij nog leefde.

Beeld AP

Vroomheid

Het was de eerste keer sinds het overlijden van Winston Churchill in 1965 dat in het Verenigd Koninkrijk een staatsbegrafenis plaatsvond. Dat de dienst in Westminster Abbey een sterk religieus karakter had, paste bij de vroomheid van de overleden koningin, die bij leven als Brits staatshoofd ook de officiële leider van de Kerk van Engeland was. Zowel premier Truss als Patricia Scotland, de secretaris-generaal van het Gemenebest, droeg teksten uit het Nieuwe Testament voor.

Aartsbisschop Welby haalde tijdens zijn preek de belofte van de Queen aan, die zij uitsprak op haar 21ste verjaardag, dat zij haar hele leven zou wijden aan het dienen van haar land en het Gemenebest. “Zelden is een belofte zo goed nagekomen”, zei Welby. De hymnen en gebeden tijdens de dienst waren door de Queen zelf uitgekozen. De hymnen waren op muziek van Britse componisten gezet. Na de dienst ging de kist in processie door de stad naar Wellington Arch. En vandaar naar Windsor Castle, waar later op de dag de daadwerkelijke begrafenis zou plaatsvinden.

Beeld AFP

36 kilometer aan dranghekken

Vooraf waren er veel zorgen geweest over de veiligheidssituatie. De politie noemde de staatsbegrafenis van de Queen de grootste veiligheidsoperatie in het land ooit. Overal in Londen waren maandag dan ook agenten, soldaten, stewards en vrijwilligers zichtbaar aanwezig. Zij moesten de potentiële terrorismedreiging ondervangen, honderdduizenden mensen naar de juiste plekken leiden en zorgen dat niemand in de verdrukking zou raken. Er was 36 kilometer aan dranghekken in de stad neergezet.

De dag verliep echter zonder ernstige incidenten. En de wereld keek mee. Experts schatten voorafgaand aan de begrafenis dat mogelijk meer dan 4 miljard mensen op zijn minst een deel van de uitvaartplechtigheid op televisie of online zouden zien. Die kijkers zagen een stad zwijgen uit bewondering. En een land dat na afloop trots terugkeek op de waardigheid van de ongekend omvangrijke ceremonie.

