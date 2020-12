Britten en EU blijven praten, desnoods tot na Kerstmis

Weer is een ultimatum gesneuveld in de onderhandelingen die moeten leiden tot een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het afgelopen weekend moest een akkoord over de brexit echt rond zijn, zo waarschuwde het Europees Parlement. Zo niet, dan wordt het onmogelijk om er op tijd mee in te stemmen, voor de nieuwe regels op 1 januari van kracht gaan.

Maar zondagavond was er geen akkoord en ook geen nieuws over het mislukken van de gesprekken. De EU-onderhandelaar Michel Barnier liet in een tweet slechts weten dat de gesprekken op een ‘cruciaal punt’ waren beland. Er klonken ook verwijten; zo moet de EU volgens de Britse minister van volksgezondheid Matt Hancock haar ‘onredelijke eisen’ laten vallen.

Maar ook Hancock dreigde niet een einde te maken aan de onderhandelingen. Dus praten de Britse en de EU-delegatie de komende dagen verder om de laatste knelpunten, vooral rond visserij en afspraken over import en export, uit de weg te ruimen.

Druk neemt toe

Een bron in de Britse regering zei tegen persbureau Reuters dat de gesprekken ‘moeizaam’ verlopen en dat er ‘duidelijke verschillen’ blijven. Toch staat het vinden van een ‘route naar een akkoord’ maandag nog op de agenda.

Kerstmis wordt nu genoemd als een allerlaatste moment waarop een akkoord bekendgemaakt kan worden. Dan blijven er nog een paar dagen over voor de EU-regeringen en het Europarlement om ermee in te stemmen. Maar zelfs die deadline lijkt onzeker, wellicht wordt er gewoon doorgepraat tot 1 januari en zelfs daarna.

Het nieuwe jaar zou dan beginnen zonder akkoord, wat de handel tussen VK en EU veel ingewikkelder maakt. Als de files bij Dover en Calais groeien en de handel vertraging oploopt, wordt de druk om alsnog tot afspraken te komen wel groter.

De onderhandelingen hoeven op zich niet te lijden onder de opnieuw stijgende coronacijfers in Groot-Brittannië. Maar waarnemers gaan er wel van uit dat de Britse premier Boris Johnson op dit moment gefocust is op het virus en het vinden van nieuwe maatregelen om dat in te dammen.

