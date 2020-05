Britten blijken klikspanen: al 200.000 mensen verklikt die coronaregels aan hun laars lappen

Daar waar de Britten de teugels in het begin van deze corona-uitbraak nog lieten vieren, zitten ze nu al twee maanden in lockdown. Met strenge regels tot gevolg. Weliswaar kan de politie nooit iedereen controleren op het naleven van die regels, maar ze blijkt hulp te krijgen van een enorm leger aan ‘gordijnklikkers’.

Je zou het misschien niet verwachten van de Britten, maar deze coronacrisis blijkt dat er heel wat klikspanen in de samenleving rondlopen. The Times schreef vorige week dat de Britse politie in zes weken tijd 200.000 telefoontjes had gekregen van Britten die vertelden dat hun buren bezoek ontvingen in de tuin, iets wat niet is toegestaan. Of ze vertelden dat de buurman van nummer 7 voor de tweede keer die dag zijn racefiets pakte, ook iets wat niet mag. Op dit soort vergrijpen staat 60 pond boete, omgerekend zo’n 70 euro.

Ook zijn er al enkele publieke figuren gesneuveld vanwege het overtreden van de regels. De belangrijkste medisch adviseur in Schotland, Catherine Calderwood, bleek haar tweede huis in het weekend te bezoeken, ook dat is niet toegestaan. Juist de vrouw die bij persconferenties de Schotten op het hart drukte wat wel en niet mocht, vond dat ze het zelf niet zo nauw met de regels hoefde te nemen. Direct nadat het nieuws uitkwam, stapte ze op. De hoon die ze op sociale media over zich heen kreeg was gigantisch.

Vorige week overkwam de gerenommeerde wetenschapper Neil Ferguson hetzelfde. Hij was een van de belangrijkste adviseurs van de regering in Londen. Ferguson ontving in het geheim een getrouwde vrouw thuis met wie hij een affaire had. De Britse tabloids nagelden hem aan de schandpaal. Ook Ferguson, de architect van de huidige lockdownregels, stapte op. “Professor Lockdown broke lockdown to get his trousers down”, kopte The Sun. Minister Hancock van Volksgezondheid suggereerde zelfs dat de politie er werk van moest maken.

Het maakt iets naars los in Groot-Brittannië, deze lockdown. Als ik me aan de regels houd, moet een ander dat ook doen, lijkt het credo. En zo niet, dan wil ik dat de ander daarvoor boet. Iets waar de roddelpers graag aan meedoet.

De laatste bekende Brit die de politie aan de deur kreeg was Nigel Farage. Hij was naar Dover getrokken om een filmpje op te nemen over illegale immigranten die met bootjes aan land komen. Ook dat viel niet onder een ‘essentiële reis’. Farage barstte in woede uit tegen de politie. "Zijn ze nou helemaal gek geworden", schreef hij op Twitter. Sindsdien pleit hij voor een direct einde van de lockdown.

